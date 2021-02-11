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Motorola Moto E6i Tanıtıldı – Fiyatı ve Özellikleri

Motorola Moto 6i, resmi olarak piyasaya sürüldü. İşte telefona dair bilmeniz gereken tüm detaylar...

Ayşen Sıla

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motorola

Geçen hafta, Moto E6i dahil olmak üzere bir grup Lenovo cihazının Bluetooth SIG sertifikasına sahip olduğunu gördük. Bugün, şirket telefonu, resmi hale getirdi. İşte telefona dair bilmeniz gereken her şey.

Moto E6i, Titanyum Gri ve Pembe olmak üzere iki renkle geliyor. Bununla birlikte, depolama modeli için 2GB RAM ve 32GB depolamaya sahip. Telefonun fiyatı ise 205 dolar olarak belirtiliyor.

Motorola Moto E6i, giriş seviyesi bir akıllı telefon. Cihaz, HD + çözünürlüğe sahip 6.1 inçlik bir Max Vision ekrana bulunduruyor. Bu, 1600 × 720 piksel çözünürlük civarında çalışıyor. Ekranın ortasında bir selfie kamerasını barındırmak için bir damla çentiği bulunuyor

motorola

Cihaz, 1.6GHz Octa-Core UNISOC Tiger SC9863A işlemciden güç alıyor. Yukarıda bahsedildiği gibi bu işlemci, 2GB RAM ve 32GB depolama ile eşleştirilmiş. Ayrıca, bir microSD yuvası aracılığıyla depolamayı genişletebiliyorsunuz.

Kamera kısmında ise telefonda, 13MP f/2.2 ana lens ve 2MP f/2.4 derinlik sensörü bulunan çift kamera kurulumuna sahip. Telefonda selfieler için 77 derece FOV ile 5MP f/2.2 sensör elde ediyorsunuz.

Diğer özellikler arasında 10W şarjlı 3.000 mAh pil, mikro USB bağlantı noktası, 3,5 mm ses girişi, Bluetooth 4.2, GPS, Wi-Fi 2,4 GHz bulunuyor. Giriş düzeyinde bir teklif olduğu için cihaz, Android 10 Go Edition işletim sistemiyle geliyor. Son olarak, Moto E6i 155.6x73x8.5mm (YxGxD) ölçülerinde ve 160 gram ağırlığında diyebiliriz.

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KaynakGizmo China

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