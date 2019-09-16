Motorola Moto E6s Tanıtıldı – Fiyatı ve Özellikleri

Beklendiği gibi, Motorola bugün E-serisi cihazlarına Motorola Moto E6s olarak adlandırılan yeni bir bütçe akıllı telefonunu ekledi. Akıllı telefon, Moto E6 Plus‘ın yapılandırmasında birkaç değişiklik yapılarak yeniden markalaştırılmış versiyonu gibi görünüyor.

Moto E6s 1520×720 piksel ekran çözünürlüğü, 19,5:9 en boy oranı ve %80 ekran/gövde oranı ile birlikte gelen 6.1 inçlik bir HD+ ekrana sahip. Donanım olarak, cihaz 2.0GHz’de saatli MediaTek Helio P22 sekiz çekirdekli tarafından desteklenmektedir.

Akıllı telefon 4GB RAM ve 64GB dahili depolama ile birlikte geliyor. Ayrıca kullanıcıların telefonun depolama kapasitesini 512 GB’a kadar genişletmelerini sağlayan bir microSD kart yuvası vardır.

Kameraya gelince, arka tarafta f/2.0 diyaframlı 13 megapiksel birincil sensör var. Birincil sensöre LED flaş ile birlikte 2 megapiksel derinlik sensörü ile birlikte gelen ikincil kamera eşlik ediyor. Ön tarafta, selfie çekmek ve görüntülü arama yapmak için f/2.0 diyafram açıklığına sahip 8 megapiksel bir fotoğraf makinesi var.

Bağlantı seçeneklerine gelince, cihazda Çift SIM, 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 b/g/n, Bluetooth 4.2, GPS ve bir microUSB bağlantı noktası desteği bulunuyor. Akıllı telefon Android 9 Pie işletim sistemini kullanıma hazır halde çalıştırıyor ve 10W şarj desteği olan 3000 mAh batarya ile çalışıyor.

Motorola Moto E6s akıllı telefonunun iki renk seçeneği var – Polished Graphite ve Rich Cranberry. 112 dolar fiyatla satışa sunulan akıllı telefon 23 Eylül’de satışa sunulacak.