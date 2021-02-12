Motorola Moto E7 Power Geekbench’te Göründü!

Motorola, akıllı telefon pazarına yeni ürünler sunmaya hazırlanıyor. Şirketin en son Edge S modelini görmüştük. Bugün ise bir başka yeni modeli hakkında yeni detaylar ortaya çıktı. Moto E7 Power olarak karşımıza çıkacak olan cihazın Geekbench sonuçları belli olmaya başladı.

Cihaz Helio P22 yonga setine ve Capri, Athena gibi kod adlarına sahip durumda. Ayrıca cihazın 4 GB RAM kapasitesi bulunuyor. Bunun dışında Motorola yeni modeli hakkında henüz resmi bir açıklama yapmadı. Ancak ortaya çıkan bu Geekbench sonucu cihazın tanıtımının yakınlaştığını kanıtlar nitelikte oluyor.

Yeni modelin Geekbench sonuçlarına detaylı bir şekilde bakacak olursak eğer, tek çekirdek testlerinde 152, çoklu çekirdek testlerinde ise 879 puan alıyor. Çoklu çekirdek sonucunun düşük olmasının sebebi Helio P22 yonga setinden dolayı oluyor. bu yonga seti yaklaşık üç yıl önce piyasaya çıkmıştı. Bundan dolayı yeni Moto E7 Power‘ın işlemcisin büyük beklentiler içine girilmemesi gerekiyor.

Geekbench sonuçları ortaya çıkana kadar cihazda Helio G52‘in kullanacağı söyleniyordu. Ancak bu durum değişmiş durumda. Eğer bu işlemci olsaydı cihaz 2.0 Ghz işlemci hızı sunabilecekti. Yeni model hakkında detaylar şimdilik bu kadar ancak ilerleyen günlerde daha fazla detay çıkacaktır.