Motorola Moto E7 Power Tekrar Gündemde – Telefonun Özellikleri

Geçen haftanın sonlarında, yeni Motorola Moto E7 Power’ın neredeyse tüm özellikleri ve canlı bir görüntüsü ortaya çıkmıştı. Şimdi, bu akıllı telefonun resmi yüksek kaliteli basın görselleri de sızdırıldı.

Söylentilere göre, Moto E7 Power iki renkte satışa sunulacak. Bir önceki rapora göre şirket bu renkleri sırasıyla Digital Blue ve Oxy Red olarak adlandirıyor.

Teknik özellikler söz konusu olduğunda, telefonun 2GB / 3GB RAM ve 32GB / 64GB dahili depolama ile eşleştirilmiş MediaTek Helio P22 işlemci tarafından çalıştırıldığı söyleniyor. Arkada 13MP (geniş) + 2MP (makro) dikey hizalanmış çift kamera kurulumunu barındırırken, önde 5MP selfie kamerası bir damla çentiğine yerleştirilecek.

Ayrıca bu cihaz, üzerinde Motorola Batwing logosu bulunan arkaya monte edilmiş bir parmak izi sensörü, özel bir Google Assistant anahtarı ve 5.000 mAh pil de bulunuyor. Son olarak, bu telefon aynı zamanda ‘Malta Lite’ (kod adı) olarak da biliniyor.

İlginç bir şekilde, bu görüntüler Lenovo K13’ün yakın zamanda sızdırılan görüntülerine benziyor. Bu akıllı telefonun, Moto E7i Power adlı başka bir cihaz gibi XT2097 model numarasını taşıdığı için her şey mantıklı görünüyor.

Tüm bunlar, bu telefonun dünya çapında farklı pazarlarda üç farklı markayla satılacağını gösteriyor. Bu nedenle, Lenovo K13 sızıntısına göre, çift SIM, microSD kart yuvası, USB Type-C bağlantı noktası ve Android 10 gibi özellikleri Moto E7 Power’ın özelliklerine ekleyebiliriz.