Motorola Moto E7 Power’ın Bazı Özellikleri Belirlendi!

Motorola’nın 19 Şubat’ta Moto E7 Power’ı piyasaya sürmesi bekleniyor. Lansmandan önce, bütçe akıllı telefonunun ürün sayfası Flipkart’ta yayınlandı. Bu arada, cihazın sadece Flipkart üzerinde satışa çıkması bekleniyor ve özel bir ürün olacağı söyleniyor.

Ürün listesi sadece akıllı telefonun tasarımını ortaya çıkarmakla kalmadı, aynı zamanda telefonun bazı temel özelliklerini de paylaştı. Ne yazık ki, fiyatlandırma hala belirsiz, ancak 19 Şubat’a sadece birkaç gün kaldığı için yakında fiyatını da öğrenebileceğiz.

Moto E7 Power, su damlası çentikli bir ekran içeren oldukça etkileyici bir tasarıma sahip. Ekranı, 720 piksel HD + çözünürlüğe sahip 6,5 inçlik bir ekran panelinden oluşuyor. Telefon, resmi açılış sayfasında belirtildiği gibi, sekiz çekirdekli bir işlemci tarafından desteklenecek, bunun bir MediaTek Helio P22 işlemci olmasını bekliyoruz.

Ayrıca cihaz, Moto E7’den biraz daha yüksek olan 5000mAH’lık bir bataryaya sahip. Telefon, yerleşik hızlı şarj olabileceğinin bir göstergesi olan bir USB-C bağlantı noktası da bulunduruyor. Bu özellikten bahsedilmediği içinse tam emin olamıyoruz.

Kamera tarafında, 13MP ana kamera ve makro kamera veya derinlik sensörü olabilecek 2MP sensörden oluşan çift kamera kurulumu bulunuyor. Telefon, 4GB LPDDR4X RAM ve 64 GB dahili depolama alanına sahip olacak. Ayrıca, belleği 1 TB’a çıkarabilen bir microSD kart girişi de bulunuyor. Telefon bir arka parmak izi sensörüne ve 3,5 mm ses girişine de sahip olacak.