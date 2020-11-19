Motorola Moto G Play (2021) Geekbench’te Göründü

Snapdragon 460 yonga seti tarafından desteklenen ve 3GB RAM ile eşleştirilen Geekbench’te yakında çıkacak bir Motorola cihazı ortaya çıktı. Söz konusu telefon, bu yılki Moto G9 Play‘in halefi olacak Moto G Play (2021) olabilir.

Telefonun, tek çekirdekli testte 253, çok çekirdekli testte 1.233 puanı görüyor. Diğer Snapdragon 460 destekli cihazlarla aynı seviyede. Liste, telefonun Android 10 yüklü olarak geleceğini söylüyor.

Bu ayın başlarında, 6,5 inçlik bir delikli ekranı ve arkada üç kamera ortaya çıkaran yaklaşan bir Moto G Play telefon için renderlarla karşılaştık. Aynı cihaz, 4.850 mAh pil ile geldiğini onaylayan TUV Rheinland sertifikasyonunda göründü.