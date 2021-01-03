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Motorola Moto G Stylus 2021 Detaylı Şekilde Ortaya Çıktı!

Motorola Moto G Stylus 2021, özellikleriyle ve yenilenmiş tasaramıyla gün yüzüne çıktı. İşte ortaya çıkan detaylar...

Yunus Emre Çakır

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Motorola

Motorola, geçtiğimiz yıl kasım ayında yeni bir model üzerinde çalıştıklarını açıklamıştı. İlerleyen günlerde çıkan bazı sızıntılar ile bu haber daha da kesinleşmişti. Bugün çıkan bir sızıntıya göre ise şirketin yeni akıllı telefon modeli olan Moto G Stylus 2021 gün yüzüne çıkardı. Yeni bilgilerde yer alan özellikler ise eski sızıntıları doğrular nitelikte duruyor.

Moto G Stylus 2021, yeni tasarımıyla bir önceki modelden daha farklı geliyor. Kare şeklinde kamera tasarımıyla gelen yeni model, ekran tasarımıyla bir önceki nesil ile hemen hemen aynı duruyor.

Moto G Stylus 2021 teknik özelliklerinde ise, 4 GB RAM, 128 GB dahili depolama, Snapdragon 675 işlemci, 6.81 inç FHD+ ekran, arka tarafta 48 Megapiksel ana, 2 Megapiksel derinlik sensörü, 8 Megapiksel ultra geniş ve 5 Megapiksel makro olmak üzere 4 mercek yer alıyor. Ayrıca cihaz 16 Megapiksel selfiye kamera ve 4.000 mAh bir batarya ile geliyor. LG Stylo 7‘e rakip olarak gelmesi beklenen Moto G Stylus 2021‘in henüz ne zaman çıkacağı konusunda net bir bilgi bulunmuyor.

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