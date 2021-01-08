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Motorola Moto G Stylus 2021’in Geekbench Sonuçları Ortaya Çıktı!

Motorola kısa zaman içerisinde yeni bir akıllı telefon modeliyle karşımıza çıkabilir. Yeni model ile ilgili ayrıntılar haberimizde..

Yunus Emre Çakır

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Motorola

Motorola 2021 yılı içerisinde yeni bir akıllı telefon ile karşımıza çıkmayı hedefliyor. Şirketin yeni telefonunun Moto G Stylus 2021 adında geleceğini daha önce sızan haberlerde açıklamıştık.

Bu yılın Ocak veya Şubat ayı içerisinde tanıtılması beklenen bu yeni akıllı modelin Geekbench sonuçları ortaya çıktı. Geekbench sonuçlarına göre telefon hakkında bazı bilgiler edinmemiz mümkün durumda.

Geekbench 5.2 sonuçlarına bakacak olursak Moto G Stylus 2021‘in tek çekirdekli performansı 542, çoklu çekirdekte ise 1650 puan aldığını görüyoruz. Ayrıca şirket bu yeni model de Snapdragon bir işlemci kullancak ancak hangi serisi olacağı henüz bilinmiyor. Söylentilere göre Snapdragon 678 olacak.

Bununla birlikte cihazın içerisinde Adreno 612 grafik işlemcisi, 4 GB RAM (günümüzde pek yeterli bir seviye değil) yer alıyor. Android 10 sürümüyle gelecek olan modelin arka tarafında dörtlü bir kamera modülü bulunacak. Bir başka sızıntıya göre ise telefonun iki farklı versiyonu olacağı konuşuluyor. Şuan için diğer versiyonu hakkında kesin bir bilgi bulunmuyor.

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