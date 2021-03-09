Ana Sayfa Akıllı Telefon Motorola Moto G10 Power'ın Resmi Tanıtımı Yapıldı!

Motorola Moto G10 Power’ın Resmi Tanıtımı Yapıldı!

Motorola yeni akıllı telefonu Moto G10 Power'ı resmi olarak Hindistan pazarında tanıttı. İşte şirketin yeni akıllı telefonunun özellikleri...

Yunus Emre Çakır

-

0
Moto G10 Power

Akılı telefon pazarında fazla bir paya sahip olmak isteyen Motorola, geçtiğimiz Şubat ayında yeni Moto G10‘nu tanıtmıştı. Şimdi şirketin bu serinin yeni bir üyesi olan Moto G10 Power‘ı resmi olarak Hindistan pazarında görücüye çıkardı. Bu yeni cihaz kullanıcılara daha büyük batarya kapasitesi ve hızlı şarj desteği sunuyor.

Bir önceki model Moto G10‘da 5.000 mAh batarya kapasitesi ve 10 W şarj adaptörü yer alıyordu. Moto G10 Power‘da ise bu durum 6.000 mAh batarya ve 20 W şarj destekli bir adaptör olarak karşımıza çıkıyor. Cihazın diğer bütün özellikleri ise Moto G10 ile aynı durumda.

Yeni Moto G10 Power, Snapdragon 460 yonga seti, 4 GB RAM / 64 GB dahili depolama ( 1 TB‘a kadar microSD kart destekli) alanıyla geliyor. Bununla birlikte cihazın ön tarafında 6.5 inç HD + Max Vision ekran ve 8 Megapiksel selfie kamera yer alıyor. Arka tarafta ise 48 Megapiksel ana + 8 Megapiksel ultra + 2 Megapiksel makro + 2 Megapiksel derinlik olmak üzere dörtlü kamera modülü konumlandırılmış durumda.

Ayrıca cihaz, Android 11, USB-C, IP52 sertifikası ve arkaya monte edilmiş parmak izi tarayıcısı ile sunuluyor. Moto G10 Power, 16 Mart tarihinde 135 dolar fiyat etiketiyle Hindistan’da satışa çıkacak. Şirketin yeni modelini küresel pazara sunup sunmayacağı henüz bilinmiyor.

Bizi Youtube'ta takip et! Süpriz Hediye Kazan!!

Düzenli çekiliş yaparak abonelerimize muhteşem hediyeler dağıtıyoruz.

Cepkolik

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Akıllı Telefon

iPhone 13 Serisinin Kamerasında Büyük Değişiklik Olmayacak!

Apple, geçtiğimiz yıl iPhone 12 serisini sunduğundan beri yeni bir seri ile karşımıza henüz çıkmadı. Ancak şirketin şu sıralar yeni iPhone 13 serisi üzerinde...
Devamını Oku
Teknoloji Haberleri

Qaulcomm Yeni Bir Snapdragon Serisi Üzerinde Çalışıyor!

Bilindiği üzere akıllı telefonların işlemcisi denilince akla ilk olarak Qaulcomm'un üretmiş olduğu Snapdragon yonga setleri geliyor. Snapdragon serisi artık her akıllı telefon, tablet vb....
Devamını Oku
Akıllı Telefon

Samsung Galaxy A52 ve A72’nin Lansman Tarihi Sızdırıldı!

Samsung, Ocak ayında üst düzey amiral gemisi akıllı telefon serisini (Galaxy S21) tanıtmıştı. Şirket şu sıralar yeni orta segment A serisi cihazları üzerine çalışmaya...
Devamını Oku
Teknoloji Haberleri

Samsung Galaxy Tab S6 Android 11 Güncellemesi Aldı!

Samsung, değiştirdiği güncelleme politikasıyla birlikte artık akıllı cihazlarının birçoğuna Android 11 tabanlı One UI 3.1 güncellemesini göndermeyi ihmal etmiyor. Bilindiği üzere şirket bu güncelleme...
Devamını Oku
Akıllı Telefon

Motorola Moto G10 Power’ın Resmi Tanıtımı Yapıldı!

Akılı telefon pazarında fazla bir paya sahip olmak isteyen Motorola, geçtiğimiz Şubat ayında yeni Moto G10'nu tanıtmıştı. Şimdi şirketin bu serinin yeni bir üyesi...
Devamını Oku

Copyright @ Cepkolik.com 2014