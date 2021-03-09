Motorola Moto G10 Power’ın Resmi Tanıtımı Yapıldı!

Akılı telefon pazarında fazla bir paya sahip olmak isteyen Motorola, geçtiğimiz Şubat ayında yeni Moto G10‘nu tanıtmıştı. Şimdi şirketin bu serinin yeni bir üyesi olan Moto G10 Power‘ı resmi olarak Hindistan pazarında görücüye çıkardı. Bu yeni cihaz kullanıcılara daha büyük batarya kapasitesi ve hızlı şarj desteği sunuyor.

Bir önceki model Moto G10‘da 5.000 mAh batarya kapasitesi ve 10 W şarj adaptörü yer alıyordu. Moto G10 Power‘da ise bu durum 6.000 mAh batarya ve 20 W şarj destekli bir adaptör olarak karşımıza çıkıyor. Cihazın diğer bütün özellikleri ise Moto G10 ile aynı durumda.

Yeni Moto G10 Power, Snapdragon 460 yonga seti, 4 GB RAM / 64 GB dahili depolama ( 1 TB‘a kadar microSD kart destekli) alanıyla geliyor. Bununla birlikte cihazın ön tarafında 6.5 inç HD + Max Vision ekran ve 8 Megapiksel selfie kamera yer alıyor. Arka tarafta ise 48 Megapiksel ana + 8 Megapiksel ultra + 2 Megapiksel makro + 2 Megapiksel derinlik olmak üzere dörtlü kamera modülü konumlandırılmış durumda.

Ayrıca cihaz, Android 11, USB-C, IP52 sertifikası ve arkaya monte edilmiş parmak izi tarayıcısı ile sunuluyor. Moto G10 Power, 16 Mart tarihinde 135 dolar fiyat etiketiyle Hindistan’da satışa çıkacak. Şirketin yeni modelini küresel pazara sunup sunmayacağı henüz bilinmiyor.