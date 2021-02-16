Motorola Moto G10 ve Moto G30 Tanıtıldı – Fiyatı ve Özellikleri

Bir süre haberlerde yer aldıktan sonra, Moto G10 ve Moto G30 nihayet resmiyet kazandı. Lenovo’nun sahip olduğu Motorola’nın iki yeni ekonomik akıllı telefonu, sızıntıların ima ettiği gibi aynı özellikleri beraberinde getiriyor.

Motorola Moto G10 ve Moto G30

Hem Moto G10 hem de Moto G30, 720 x 1600 piksel (HD +) çözünürlüğe ve bir damla çentiğine sahip 6,5 inç IPS LCD paneli sergiliyor. Ancak, birincisinin ekranı standart 60Hz yenileme hızıyla gelirken, ikincisinin ekranı 90Hz yenileme hızına sahip.

Ayrıca ikili, plastik bir yapı, üzerinde Motorola Batwing logosu bulunan arkaya monte edilmiş bir parmak izi sensörü ve özel bir Google Assistant anahtarı kullanıyor. İlginç bir şekilde, bu telefonlar aynı zamanda toza ve suya dayanıklılık açısından IP52 onaylı.

Moto G10, Moto G30’un içindeki 4GB veya 6GB RAM ile birlikte Qualcomm Snapdragon 662 yonga setinin aksine, 4GB RAM ile eşleştirilmiş bir Qualcomm Snapdragon 460 işlemci bulunduruyor. Daha ucuz olan model 64GB veya 128GB dahili depolamayla satın alınabilirken, pahalı model yalnızca 128GB’lık tek bir sürümde geliyor. Her iki telefonda da microSD kart girişi bulunuyor.

Kameralar söz konusu olduğunda, her iki telefonda aynı 8 MP ultra geniş lens, 2 MP makro lens ve 2 MP derinlik sensörüne sahip dörtlü bir kamera kurulumu bulunduruyor. Ancak Moto G30, Moto G10’daki 48MP ana sensör ve 8MP ön kamera ile karşılaştırıldığında 64MP ana kamera ve 13MP selfie kamera sunuyor.

Bağlantıdan bahsedersek, ikili 4G ile sınırlı. Bölgelere göre tek veya çift SIM ve NFC ile veya NFC olmadan geliyor. Ancak tüm modellerde çift bantlı WiFi, Bluetooth 5.0, GNSS (GPS ve diğerleri), 3,5 mm kulaklık girişi, USB C Tipi ve FM alıcısı bulunuyor.

İkili aynı 5.000 mAh pil ile desteklenmesine ve yaklaşık 200 gram ağırlığına sahip olmasına rağmen, sadece Moto G30 20W Turbopower 20 şarj teknolojisini desteklerken, Moto G10 10W şarjla sınırlandırılmış. Telefonların ikisi de Motorola UX ile Android 11 işletim sistemi bulunduruyor.

Son olarak, Moto G10 165,22 x 75,73 x 9,19 mm boyutlarında ve iki renkte (Aurora Grey ve Iridescent Pearl) geliyor. Öte yandan, Moto G30 da iki renkte (Phantom Black ve Pastel Sky) geliyor ancak boyutları 165.22 x 75.73 x 9.14mm olarak belirtilmiş. Telefonlar 150 ile 180 euro arasında bir fiyat etiketiyle satışa sunuluyor.