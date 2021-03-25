Motorola Moto G100 Tanıtıldı – Fiyatı ve Özellikleri

Geçen yıl Motorola bize Snapdragon 800 serisi işlemcili bir Moto G telefon sözü verdi. Bugün ise, Snapdragon 870 tarafından desteklenen bir akıllı telefon olan Moto G100’ü tanıttı. İşlemci telefonun tek öne çıkan özelliği değil, Motorola ayrıca bu kategorideki pek çok telefonda bulamayacağınız bazı yazılım özelliklerini de içeriyor.

Moto G100, 90 Hz yenileme hızına ve HDR10’a sahip 6,7 inç LCD CinemaVision ekran sunuyoor. Ön tarafa bakan iki kamerası için sol üst köşede iki delik var. Pazara bağlı olarak telefonda 8GB veya 12GB RAM ve Snapdragon 870 işlemci ile eşleştirilmiş 128GB veya 256GB depolama alanı bulunuyor.

Telefonun arkasında dört kamera var ve kamera sistemi 64MP ana kamera, makro kamera olarak çift görev yapan 16MP ultra geniş açılı kameradan oluşuyor. Ultra geniş açılı kameranın ayrıca bir halka flaşı var. Böylece makro nesneleriniz aydınlatılıyor.

Portre görüntüleri için ana kamera ile çalışan 2MP derinlik sensörü ve sonuncusu lazer otomatik odaklama için bir TOF kamera var. Telefonda ayrıca ses yakınlaştırma özelliği de bulunuyor. Önde ise 16 MP ana kamera ve 8 MP ultra geniş açılı kamera yer alıyor.

Batarya kapasitesi 5000mAh olan telefon 40 saatten fazla kullanım vaat ediyor. 20W TurboPower hızlı şarjı destekliyor. Moto G100’de yana monte edilmiş bir parmak izi tarayıcı, NFC, Wi-Fi 6, bir ses girişi ve bir nano-SIM yuvası bulunuyor. Telefonun resmi bir IP derecesi yok, ancak su geçirmez bir kaplamaya sahip.

Moto G100, Android 11 işletim sistemiyle çalışıyor ve “Hazır” adı altında bir dizi kullanışlı yazılım özelliğine sahip. Özelliklerden biri, telefonu harici bir monitöre bağlamanıza ve bir Bluetooth klavye ve fareyi eşleştirmenize olanak tanıyor, böylece onu bir masaüstü bilgisayar olarak kullanabiliyorsunuz. Artırılmış ekran özelliği, görevlerinizi kolayca tamamlamanıza olanak tanıyor.

En sevdiğiniz şovların ve filmlerin keyfini çıkarmak için harici bir ekrana veya TV’ye de bağlayabilirsiniz. Diğer bir özellik, bir TV’de veya harici ekranda oyun oynamak için özel olarak tasarlanmış.

Motorola, kullanıcı için bir konsol deneyimi sağladığını söylüyor. Bu modda, bir Bluetooth kontrol cihazını telefonla eşleştirebilirsiniz. Telefon, Iridescent Sky, Iridescent Ocean ve Slate Grey adlı üç renk seçeneğine sahip. Fiyatı ise yaklaşık 623 ile 706 dolar arasında değişiyor.