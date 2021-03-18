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Motorola Moto G100’ün Fiyatı Belirlendi!

Motorola Moto G100'ün Avrupa fiyatlandırması gün yüzüne çıktı. İşte detaylar...

Ayşen Sıla

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Motorola Moto G100

Motorola, 25 Mart’ta Moto G100’ü piyasaya süreceğini resmen onayladı. Bu akıllı telefon, Qualcomm Snapdragon 800 serisi işlemciye sahip ilk Moto G serisi cihaz olacak. Tanıtımından önce, bir perakendeci tarafından telefonun Avrupa için fiyatı açıklandı.

Yakında çıkacak olan Moto G100, Ocak ayı sonunda Çin’de piyasaya sürülen, Motorola Edge S’in yeniden markalanmış bir versiyonu olarak karşımıza çıkıyor. Dolayısıyla telefon hakkında her şeyi biliyoruz.

Şimdi, Moto G100’ün küresel lansmanından önce, Avrupa’dan bir perakendeci, bu telefonun fiyatını web sitesinde ifşa etti. ParatuPc adlı bir İspanyol perakendeci mavi renkli telefonun 8GB + 128 GB modelini 479 euro fiyat etiketiyle gözler önüne serdi.

Motorola Moto G100

Listede cihazın resmi adı belirtilmiyor. Bunun yerine, model numarası kullanılıyor. Karşılaştırma için, Motorola Edge S’nin aynı 8GB + 128GB modeli Çin’de yalnızca 308 euro tutarında. Başka bir deyişle, Moto G100 Avrupa’da yaklaşık 172 euro daha pahalı olacak.

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KaynakDealntech

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