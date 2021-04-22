Motorola Moto G20’nin Teknik Özellikleri Sızdırıldı!

Motorola, yakın zamanda Hindistan’da Moto G60 ve Moto G40 Fusion akıllı telefonlarını piyasaya sürdü. Geçmiş raporlar, Moto G20’nin aynı zamanda markadan gelecek bir telefon olduğunu ortaya çıkarmıştı. Yeni bir sızıntı, Moto G20’nin özelliklerini ve resimlerini bir kez daha gözler önüne geldi.

Güvenilir bir kaynak, Moto G20’nin 6.5 inç IPS HD + çözünürlüğü destekleyen bir ekrana sahip olduğunu ve IP52 dereceli suya dayanıklı bir yapıya sahip olduğunu belirtiyor. Ekrandaki su damlası çentiği, 13 megapiksel selfie kamerası için bir yuva görevi görüyor.

Arkadaki kamera modülünde f/1.7 diyafram açıklığı ve otofokus destekli 48 megapiksel ana kamera, 8 megapiksel ultra geniş lens, 2 megapiksel makro kamera ve 2 megapiksel derinlik sensörü bulunuyor. Telefon, Android 11 işletim sistemiyle çalışıyor.

Unisoc T700 işlemci, cihaza 4 GB RAM ile güç sağlıyor. 64 GB yerel depolama alanına sahip olduğunu da hemen belirtelim. Sızıntı, bir microSD kart yuvasının varlığından bahsetmiyor. Cihaz, hızlı şarjı desteklemeyen 5.000 mAh pil ile destekleniyor.

Moto G20’de parmak izi tarayıcısı yok gibi görünüyor. Fakat Google Asistan’a erişmek için özel bir düğmeye sahip ve ayrıca 3,5 mm ses girişi bulunuyor. Sızıntı, G20’nin Sky Blue ve Rosa Flamingo gibi renklerle satışa sunulacağını belirtiyor.