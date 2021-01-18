Motorola Moto G30 Geliyor – İşte O Detaylar!

Aralık ayında, Motorola‘nın Capria ve Capri Plus kod adlı iki akıllı telefon üzerinde çalıştığı ortaya çıktı. XT-2127 model numarasının Capri’ye ait olduğu, XT-2129 model numarasının ise Capri Plus’a ait olduğu tahmin ediliyor.

Her iki model de Federal İletişim Komisyonu’ndan (FCC) onay aldı ve bu yılın ilk çeyreğinde piyasaya sürülmesi bekleniyor. Ancak, söylentiler telefonların nihai pazarlama isimleri konusunda sessiz kalmıştı.

Bu telefonlarin XT2192-2 modeli bugün Tayland Ulusal Yayın ve Telekomünikasyon Komisyonu’ndan (NBTC) onay aldı. Liste (üzerinden), telefonun Moto G30 adıyla görücüye çıkacağını ortaya koyuyor.

Liste, Moto G30’un teknik özellikleriyle ilgili herhangi bir yeni bilgi içermiyor. Fakat, geçmiş raporlar bunun orta sınıf bir telefon olacağını ortaya çıkarmıştı. Moto G30’un HD + çözünürlük ve 90Hz yenileme hızı sunan bir ekranla gelmesi bekleniyor.

Maalesef ekranın boyutu ve tasarımı henüz bilinmiyor. Cihaz, yakın zamanda Geekbench kıyaslama platformunda da karşımıza çıkmıştı. Listede açıkça belirtilmemekle birlikte, G30’un Snapdragon 662 işlemci ile desteklenmesi bekleniyor.

Moto G30, 13 megapiksellik bir ön kamera ile gelebilir. Telefonun arka tarafında 64 megapiksellik bir ana kamera, 13 megapiksel ultra geniş lens ve 2 megapiksel derinlik sensöründen oluşan üçlü bir kamera sistemi bulunması bekleniyor.