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Motorola Moto G40 Geliyor – İşte Detaylar!

Motorola Ibiza olarak bilinen telefonun, Moto G40 olarak piyasaya sürülmesi bekleniyor. Telefonun bilinen özelliklerini derledik...

Ayşen Sıla

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Kaynaklar, Motorola’nın yakında Moto G10, Moto G30 ve Moto E7 4G akıllı telefonlarını ve Moto G40 uygun fiyatlı 5G akıllı telefonunu piyasaya süreceğini doğruladı.

Şimdi Moto G10, Moto G30 ve Moto E7 Power’ın tüm özellikleri de ortaya çıktı. Kaynağa göre Motorola, yakın zamanda yeni bir 5G akıllı telefonu 90Hz LCD ekran paneliyle piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Bu, kısa süre önce GeekBench ve Wifi Alliance’da Motorola Ibiza olarak ortaya çıkan Moto G40 olabilir.

Moto G40’ın Özellikleri

Moto G40’ın 6,5 inç HD + (720 x 1600 Piksel) MaxVision ekrana sahip olması bekleniyor. 600MHz Adreno 610 GPU’lu Octa-Core Snapdragon 460 işlemci tarafından destekleniyor. İşlemci, microSD kart ile genişletilebilen 64GB/128GB depolama seçenekleri ve 4GB RAM ile eşleşiyor.

Telefon, Samsung GM1 sensörlü 48MP ana arka kamera, 8MP ultra geniş açılı kamera, 2MP derinlik ve 2MP makro kameralara sahip olacak. Ön tarafta, fotoğraflar ve videolar için güçlü bir destek sağlayan 8MP selfie kamerası bulunuyor.

Telefonda 3,5 mm ses girişi, Google Asistan düğmesi ve arkaya monte parmak izi tarayıcı, çift 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 b / g / n (2.4GHz), Bluetooth 5.0, GPS + GLONASS, USB Type-C ve 5.000 mAh pil bulunuyor.

motorola

Ve Moto G30’ın Bilinen Özellikleri

Moto G30 ise, 90Hz yenileme hızına sahip 6.5 inçlik bir HD + MaxVision ekran paneliyle gelecek. Adreno 610 ile Octa-Core Snapdragon 662 11nm işlemci (Quad 2GHz Kryo 260 + Quad 1.8GHz Kryo 260 CPU) tarafından destekleniyor. Bellek seçenekleri, 4GB RAM, 64GB/128GB depolama veya 128GB depolama ile 6GB RAM olarak belirtiliyor.

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KaynakFone Arena

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