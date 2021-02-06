Motorola Moto G40 İbiza Satışa Çıkıyor!

Bilindiği üzere Motorola, geçtiğimiz günlerde yeni bütçe dostu akıllı modelleri Moto G30 ve Moto G10 üzerinde çalışıyordu. Ancak şirket geçtiğimiz haftalarda yeni ortaya çıkan Moto G40 akıllı telefonunu satışa çıkarmaya hazırlanıyor. Şirket G serisi ile birlikte akıllı telefon pazarında ki payını yükseltmeye çalışıyor.

İbiza kodlu bu yeni model, Qualcomm’un 5G destekli Snapdragon 480 yonga setini kullanıyor. Cihaz içerisinde 6 GB RAM kapasitesi bulunduruyor. Bununla beraber Android 11 ile çalışan cihaz, Wi-Fi Alliance desteğine sahip.

Yeni Moto G40, 90 Hz tazeleme hızına sahip 1080p çözünüğünde IPS LCD bir ekran ile geliyor. Şirket bu yeni modelini 5G destekli uygun fiyatlı akıllı telefon olarak tanıtıyor.

Yeni modelin lansmanı ise ilerleyen günlerde gerçekleşmesi ve bu ay içerisinde Hindistan pazarında satışa çıkması bekleniyor. Bunun dışında yeni Moto G40‘ın ülkemize gelip gelmeyeceği veya küresel pazara sunulup sunulmayacağı konusunda henüz resmi bir bilgi bulunmuyor.