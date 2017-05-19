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Motorola Moto G5 Plus yeni bir güncelleme alıyor

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19-05-2017
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Motorola, Moto G5 Plus akıllı telefonuna yeni bir güncelleme yayınlamaya başladı. NPN25.137-67 sürümü olarak gelen ve yaklaşık 215MB boyutunda olan bu güncelleme, video kayıtdaki gelişmiş ses de dahil olmak üzere çeşitli değişiklikler getiriyor.

Güncellemenin içerdiği diğer değişiklikler, veri trafiğine ve cihazın kararlılığına ilişkin geliştirmelerdir. Ayrıca, durum çubuğundaki VoLTE simgesi bir 4G simgesiyle değiştirildi.

Motorola Moto G5 Plus yeni bir güncelleme alıyor

Videoda ses kalitesiyle ilgili değişikliğin mart ayında yayınlanan güncellemede de olduğunu hatırlatmak isterim, ancak firmware yapısı NPN25.137-33 ve 280 MB boyutundaki farklı bir güncelleme oldu.

Lenovo forumlarına hızlı bir şekilde baktığınızda, bu yeni güncelleme şu anda Hindistan’daki birimlere düşüyor, ancak diğer pazarlar da bunu alıyor olabilir.

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