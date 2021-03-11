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Motorola Moto G50, 3C Sertifikası Aldı!

Moto G50, kısa zamanda piyasada yerini alabilir. Telefonun bir modeli 3C sertifikası almayı başardı.

Ayşen Sıla

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Motorola Moto G50

Yakın zamanda yayınlanan bir rapor, XT2137 model numaralı ve Ibiza kod adlı Motorola telefonun Moto G50 olarak piyasaya sürüleceğini ortaya çıkardı. XT21372 model numarasına sahip telefon bugün 3C sertifika platformunda göründü.

Moto G50’nin 3C sertifikası, bunun bir 5G akıllı telefon olduğunu ve 10 W şarj cihazıyla birlikte gelebileceğini gösteriyor. Snapdragon 480 5G yonga setine sahip olması beklendiği için Motorola’nın en ucuz 5G telefonu olabilir.

Moto G50’nin HD + çözünürlük ve 90Hz yenileme hızı sunan bir su damlası çentikli ekrana sahip olması bekleniyor. Telefonun 4 GB / 6 GB RAM ve 128 GB dahili depolama alanıyla geleceği söyleniyor. Telefon Android 11 işletim sistemiyle desteklenecek.

Motorola Moto G50

Moto G50 13 megapiksel ön kameraya sahip olacak. Arkadaysa üçlü kamera sistemi, 48 megapiksel bir ana kamera ve 2 megapiksel derinlik yardımcı lensi içerecek. Telefonds 5.000 mAh batarya bulunması bekleniyor. Moto G50’nin 270 dolar fiyat etiketine sahip olacağı söyleniyor.

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KaynakSeogoog

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