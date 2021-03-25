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Motorola Moto G50 Tanıtıldı – Fiyatı ve Özellikleri

Motorola'nın bütçe dostu 5G telefonu Moto G50 bugün görücüye çıktı. İşte telefon hakkında bilmeniz gereken her şey...

Ayşen Sıla

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Motorola Moto G50 ic

Motorola, küresel pazarlarda amiral gemisi Moto G100’ü piyasaya sürdü. Bununla birlikte, şirket ayrıca bir bütçe 5G akıllı telefon olan Moto G50’yi de pazara getirdi. Telefonun özelliklerini ve fiyatını sizler için derledik.

Moto G50

Motorola Moto G50, çentik tasarımı ve polikarbonat arka paneli ile yakın zamanda piyasaya sürülen Moto G30’a benzer bir tasarıma sahip. Su damlası çentikli 6,5 inç Max Vision HD + ekranı bulunuyor. Bu ekran 1600 × 720 piksel çözünürlüğe, 90Hz yenileme hızına, 269 ÜFE, 20: 9 en boy oranına ve %85 ekran-gövde oranı vaat ediyor.

Motorola Moto G50 ic

Telefonda, bir Snapdragon 480 5G işlemci bulunuyor. Bu, 4GB RAM ve 64 / 128GB depolama seçeneği ile eşleştiriliyor. Bunun dışında, depolamayı bir microSD kart yuvası aracılığıyla 1 TB’a kadar genişletebilirsiniz.

Kameralar için, arkasında 48 MP f/1.7 ana lens, 5MP f/2.4 makro ve 2MP f/2.4 derinlik sensörleri bulunan üçlü kamera kurulumuna sahip. Önde ise13MP f/2.2 selfie kamera bulunuyor. Kamera özellikleri arasında HDR, Zamanlayıcı, Aktif fotoğraflar, Pro modu, Portre modu, Timelapse video ve Hyperlapse video gibi çeşitli özellikler yer alıyor.

Diğer özellikler arasında 15W şarj destekli 5.000 mAh pil (10W şarj cihazı gelen kutusu), arka parmak izi sensörü, yüz tanıma kilidi, 3,5 mm ses girişi, C Tipi bağlantı noktası, Wi-Fi 5GHz, Bluetooth 5.0, NFC, GNSS (GPS, A- GPS, GLONASS, Galileo), 4G LTE (Hibrit SIM yuvası) ve Android 11 İşletim Sistemi bulunuyor.

Motorola Moto G50 ic

Moto G50, 4GB RAM ve 64/128 GB depolama seçenekleri ile geliyor. Telefon, Aqua Green ve Steel Grey olmak üzere iki farklı rengi piyasaya sürdü. Cihaz 249,99 eurp başlangıç ​​fiyatı ile satın alınabiliyor.Söz konusu cihaz 15 Nisan’dan itibaren önce İspanya’da, ardından diğer pazarlarda benzer bir tarihte, yani önümüzdeki haftalarda satışa sunulacak

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KaynakGizmo China

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