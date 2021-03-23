Motorola Moto G50 TENAA’da Göründü

Motorola Ibiza telefonunun Moto G50 adı altında gelmesi bekleniyor ve bugün cihaz TENAA‘da ortaya çıktı ve tasarımını ve bazı özelliklerini ortaya çıkardı. Cihazın model numarası XT2137-2 olarak görünüyor ve arkada üçlü kamera kurulumu, önde IPS LCD panel ve 5G ağları için destek ile birlikte geleliyor.

Telefon 5.000 mAh bataryaya sahip olacak, ancak 10W gibi yavaş denilebilecek bir hızlı şarj teknolojisini destekleyecek. Liste ayrıca Android 11‘in kutudan çıktığını ve 164.95 x 74.93 x 8.95 mm gövde boyutunu onaylıyor.

Önceki söylentiler, arka tarafta 48MP ana, 5MP makro ve 2MP derinlik kamera kurulumuna işaret ediyor. Moto G50, 4 GB RAM ve 128 GB depolama alanına sahip olabilir ve umarım bir microSD yuvası da vardır.