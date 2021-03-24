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Motorola Moto G50’nin Renderleri Ortaya Çıktı!

Motorola'nın akıllı telefon pazarına sunacağı yeni Moto G50'nin bugün yeni render görüntüleri ortaya çıktı. İşte detayları..

Yunus Emre Çakır

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Motorola Moto G50

Akıllı telefon pazarında etkili olmaya çalışan Motorola, şu sıralar yeni modeller üzerinde çalışmaya devam ediyor. Şirketin bugün yeni Moto G50 modeline ait render görselleri sızdırıldı. Bilindiği üzere Moto G50 geçtiğimiz günlerde TENAA üzerinde de görünmüştü.

Bugün ortaya çıkan render görüntüleri ile birlikte daha önce sızdırılan görsellerin benzerlik taşıdığı doğrulanmış oldu. Cihazın arka tarafında üçlü bir kamera modülünü, ön tarafında ise su damlası çentiğine sahip bir LCD panel olduğunu görüyoruz. Ayrıca cihazın kod adının Motorola İbiza olarak geleceği tahmin ediliyor.

Yeni Moto G50‘nin görüntülerine baktığımızda Mavi ve Gri renk seçeneklerini görüyoruz. Bununla birlikte cihazın arka tarafında kamer modülünün uzağında tam ortada bir parmak izi okuyucusu bulunuyor. Cihazın güç, ses ve Google Asistan tuşları sağ tarafta yer alıyor.

Görüntülere daha detaylı baktığımızda cihazın USB-C bağlantı noktasının ve hoparlör ızgarasının yanın 3.5 mm kulaklık girişinin olduğunu görüyoruz. Arka taraftaki kameralardan bir tanesinin 48 Megapiksel ana kamera olacağı belli olmuş durumda. Telefonun, Android 10 ve 10 W destekli 5.000 mAh batarya kapasitesine sahip olacağı söyleniyor. Motorola‘nın yeni modelini ne zaman tanıtacağı henüz bilinmiyor.

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