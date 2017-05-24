Motorola Moto G5S Plus Görüntüleri sızdı: Çift kamera ile geliyor!

Motorola Moto G5S‘den sonra artık cihazın Plus modeli de sızdırılmış durumda. Sızdırılmış görüntüler, telefonun G5S‘ye oldukça benzer bir tasarıma sahip olduğunu ortaya koyuyor ve çift arka kamera kurulumu ana istisnalardan biri.

Moto G5S Plus hakkında duyduğumuz ilk şey bu değil. Yakın zamanda sızdırılmış bir sunum slaytında çift arka kameralar ve telefon için 5.5 inçlik Full HD ekran gibi ayrıntılar açıklandı. Ancak, telefonu ilk kez görüyoruz.

Yeni sızıntı ayrıca 8 çekirdekli CPU, Android Nougat ve tam metal gövde gibi bazı ayrıntıları da ortaya koyuyor. Ayrıca bir ön tarafta parmak izi sensörü ve 3.5mm kulaklık girişi var. Renk seçenekleri arasında Altın, Gri ve Gümüş bulunur.