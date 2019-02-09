Uzun süredir beklenen Motorola Moto G7 akıllı telefon serisi sonunda tanıtıldı. Serinin en dikkat çeken akıllı telefonu ise ana model oldu. İlk olarak CES fuarında görselleri ortaya çıkan yeni akıllı telefonların özelliklerinin ve fiyatının ise genel olarak beğeni topladığını söylemek yanlış olmaz. Hemen yeni akıllı telefonların özellikleri, tasarımı ve çok merak edilen fiyat bilgilerinden söz edelim. Bakalım Motorola Moto G7 akıllı telefonları beklenen etkiyi yaratmayı başarabilmiş mi?

Motorola Moto G7 Tasarım

Yeni akıllı telefonların tasarımına özel bir yer ayırmak gerekiyor. Öyle ki Motorola Moto G7 akıllı telefonlarının tasarımı beklenenden daha iyi karşımıza çıktı. İlk etapta serinin çentikli ekran tasarımıyla beraber geleceğinden söz edilmişti. Tanıtımdan sonra görmüş olduk ki yeni serinin tam anlamıyla çentikli ekran tasarımı yok.

Su damlası çentik alanı olarak gösterebileceğimiz çentik alanına sahip olan akıllı telefon, ön kısımda oldukça geniş bir ekrana yer veriyor. Su damlası çentik alanı dışında kalan kısımda ise oldukça geniş bir kullanım alanı var.

Alt kısımda Motorola yazısının yer aldığı bir telefondan söz ediyoruz. Geri kalan kısımlarda ise çok ince çerçeveler kullanılması dikkatlerden kaçmıyor. Arka kapak tasarımına geçtiğimiz zaman ise yeni akıllı telefonların yine dairesel kamera alanı sunduğunu görüyoruz.

Dairesel kamera alanı içerisinde yer alan çift kamera bölümü bir hayli dikkat çekici. Bu bölümün dışında, kameraların hemen altında ise parmak izi sensörlerine yer veriliyor. Cam kaplama ile gelen arka kapak kısmında da iki farklı renk seçeneği sunulmakta. Telefonda beyaz ve siyah seçeneklerini seçebiliyorsunuz. Tüm bunların dışında yeni modelin boyutları ise 157 mm X75.3 mm X 8 mm olarak açıklandı. Ağırlık kısmında ise 172 gram değeri açıklandı.

Motorola Moto G7 Ekran Özellikleri

Motorola Moto G7 akıllı telefonlarının ekran kısmında da başarılı bir teknoloji sunuluyor. Orta segment için ideal olarak gösterebileceğimiz akıllı telefonun IPS LCD ekranı bulunuyor. 6.2 inçlik bir panelin kullanıldığı akıllı telefonda 1080 X 2270 piksel çözünürlük değeri sunuluyor.

403 PPi değerinde ekran yoğunluk değerine sahip olan seri, LTPS LCD özelliği sayesinde az enerji tüketimi gerçekleştiriyor. Ekranın koruması kısmında ise Gorilla Glass 3 camlarına yer verilmiş. Açıkçası bu kısımda rakiplerin biraz arkasında bir telefon serisi söz konusu.

Motorola Moto G7 Donanım Özellikleri

Donanım konusunda da baştan beridir söylediğimiz gibi orta segment akıllı telefonlarla karşı karşıyayız. Telefonların içerisinde Snapdragon 632 işlemcileri bulunuyor. Orta segment işlemciler 1.8 GHz hız değerine sahip ve 8 çekirdekli bir işlemci. İşlemci modeliyle beraber gelen grafik birimi ise Adreno 506 serisi. Hem grafik kısmında hem de işlemci kısmında başarılı bir akıllı telefon söz konusu.

Sınıfına göre Motorola Moto G7 modelinin teknik özelliklerinin başarılı olduğunu ekleyelim ve RAM bellek miktarı için de 4 GB RAM bellek miktarına yer verildiğini de ekleyelim. Depolama alanı kısmında da 64 GB seçeneğine yer veriliyor.

Kamera Teknolojisi

Kamera konusunda çok iyi akıllı telefonların sunulduğunu söylemek doğru değil. Buna karşın yine kendi sınıfının standartlarını karşılayan bir model karşımızda. 12 MP değerinde f/1.8 diyafram açıklığına sahip olan ana kameranın yanında 5 MP değerinde f/2.2 diyafram açıklığına sahip ikinci bir kamera bulunuyor.

Derinlik algısı özelliği için kullanılan ikinci kameranın dışında ön kısımda ise 8 MP değerinde bir kamera bulunuyor. Bu kameranın da f/2.2 diyafram açıklık değeri bulunuyor.

Fiyat

Tüm bu özelliklerle beraber gelen Motorola Moto G7 akıllı telefonlarının fiyatı kısmında ise 250 Euro açıklaması yapıldı. Bu fiyat, Avrupa pazarı için geçerli olacak olan fiyat. Diğer pazarlarda fiyatın ne kadar olacağı konusunda bir bilgi bulunmuyor.