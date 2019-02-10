Akıllı telefonlarını seri olarak tanıtmaya alışan Motorola, çok kısa bir süre önce yeni akıllı telefon serileri için tanıtımını gerçekleştirdi. Markanın yeni akıllı telefon serisinde 4 farklı model ile kullanıcıların karşısına geçtiğini söylemek gerekiyor. Ana model, bunun yanında Plus modeli derken uygun fiyatlı akıllı telefonlardan biri olan Motorola Moto G7 Play akıllı telefonları da ortaya çıktı. Hemen Motorola Moto G7 Play akıllı telefonlarının özelliklerinden ve sistem özelliklerinden söz edelim. Bakalım bu modelin seriden nasıl bir farkı var.

Motorola Moto G7 Play Tasarımı

Serinin uygun fiyatlı modeli olması nedeniyle Motorola Moto G7 Play akıllı telefonlarında ana modelden farklı bir tasarım bekleniyordu. Beklendiği gibi de oldu ve yeni akıllı telefonların tasarımlarının biraz daha farklı olarak geldiğini gördük. Yine bu modelde de ana modelde olduğu gibi çentikli ekran tasarımına yer veriliyor. Fakat bu kez çentik alanı su damlası şeklinde değil. Bu modelde çentik alanı biraz daha farklı ve geniş bir çentik alanı.

iPhone akıllı telefonlarında yer alan çentik alanına benzer bir çentik alanının sunulduğunu görmekteyiz. Bunun dışında çerçeveler kısmında da Moto G7 Play akıllı telefonlarının biraz daha kalın çerçevelere yer verdiği görülüyor. Arka kapak kısmına geçtiğimiz zaman da yine dairesel kameraları görüyoruz. Fakat dairesel kamera kısmında bu kez tek bir arka kamera kullanımına yer verilmiş. Kameranın hemen altında bir flaş ışığı bulunuyor ve bu kısmın hemen altında da parmak izi sensörlerine yer veriliyor.

Motorola Moto G7 Play Ekran

Ekran özelliklerine baktığımız zaman da yine uygun fiyatlı bir seride yer alacak bir ekran sistemini görüyoruz. Tıpkı ana modelde olduğu gibi IPS LCD panel kullanan akıllı telefonun ekran boyutu biraz daha küçük. Ana modelde yer alan 6.2 inçlik panele karşın bu modelde 5.7 inçlik bir panele yer veriliyor.

Biraz daha küçük bir ekran boyutuna sahip olan akıllı telefon, çözünürlük kısmında da daha düşük bir değerle karşımıza çıkıyor. Yine bu serinin çözünürlük değeri kısmında 720 X 1512 piksel değerini görüyoruz. 294 PPi piksel yoğunluk değerine sahip olan akıllı telefon, yine Gorilla Glass 3 camlarına sahip. Cam kısmında ve ekran kısmında değişiklikler bu şekilde.

Motorola Moto G7 Play Teknik Donanım

Teknik donanım kısmında ana modelden çok farklı bir seri söz konusu değil. Ana modelde yer aldığı gibi Snapdragon 632 işlemcilerinin kullanıldığını görüyoruz. 1.8 GHz saat hızına sahip olan akıllı telefon 8 çekirdekli işlemcileriyle beraber ideal performans değerlerini görebiliyor. Grafik birimi kısmında da yine Adreno 506 serisinin kullanıldığı açıklanan Motorola Moto G7 Play akıllı telefonlarının en büyük farkı RAM bellek kısmında.

Bu modelde RAM bellek kısmında 2 GB tercihi yapılmış. Ana modele göre daha düşük RAM bellek miktarının seçilmesinin diğer bir etkisi ise depolama alanında karşımıza çıkıyor. 32 GB depolama alanı, 128 GB seviyesine kadar çıkabiliyor.

Kamera

Kamera kısmında da daha düşük özelliklerle karşı karşıya kalıyoruz. Tek arka kameranın kullanıldığı akıllı telefonun 13 MP değerinde kamerası 4K çekim yapabiliyor. Buna karşılık olarak ön kamera kısmında ise 8 MP değerinde bir ana kamera görüyoruz.

Yine ön kameranın diyafram açıklık değeri de f/2.2 olarak belirlenmiş durumda. Bu kısımda da önemli bir değişiklik olduğunu söylemek yanlış olur. Yine bu kısımda da Moto G7 Play ana modelleri aratmayacak değerler sunuyor.

Pil ve Fiyat

Serinin pil kapasitesi konusunda standartları yakalayan modellerinden biri olan Play modelinde 3000 mAh değerinde pillere yer veriliyor ve hızlı şarj desteği de sunuluyor. Telefonun tüm bu özelliklerle beraber fiyatı ise sadece 150 Euro olarak açıklandı.