Lenovo markasının altında yoluna devam eden Motorola, sürekli yeni akıllı telefon serileri tanıtmaya devam ediyor. Markanın yeni akıllı telefon modellerinden biri olarak beklediğimiz Motorola Moto G7 modeli de sonunda tanıtıldı. Diğer modellerde olduğu gibi bu kez de markanın yeni akıllı telefonları bir seri olarak tanıtıma çıktı. Bu serinin Plus modeli olarak karşımıza çıkan Motorola Moto G7 Plus ise özellikleriyle beğeni topladı.

Daha önce Motorola Moto G7 akıllı telefonlarının özellikleri ve fiyatından söz etmiştik. Şimdi ise Motorola Moto G7 Plus akıllı telefonlarının özellikleri ve fiyatından söz edelim.

Motorola Moto G7 Plus Tasarımı Nasıl?

Yeni serinin Plus modelinde de çok önemli bir tasarım farkına yer verilmiyor. Bu modelde de yine su damlası çentik alanına yer veriliyor. Üst kısımda sadece tek bir ön kameranın bulunduğu su damlası çentik alanı, ekranın oldukça geniş gözükmesini sağlamış durumda.

Yan kısımlardan çerçevelerin neredeyse tamamen sıfırlandığını gördüğümüz akıllı telefon, alt kısımda da motorola yazısına yer veriyor. Bu kısımlarda herhangi bir değişiklik söz konusu değil. Tıpkı ana modelde olduğu gibi Motorola Moto G7 Plus modelinde de benzer tasarım hatlarının korunduğunu görmekteyiz. Yeni akıllı telefonların arka kapak tasarımına geçtiğimiz zaman da çok büyük bir değişiklik göze çarpmıyor.

Yine bu kısımda da çift arka kameranın yer aldığı dairesel bir bölüm söz konusu. Kamera alanının hemen altında da yine parmak izi sensörlerine yer veriliyor. Malzeme yine cam ve siyah ve kırmızı renk seçenekleri mevcut. Serinin genel olarak kasa tasarımı aynı olsa da boyutlarda mini bir fark söz konusu. Plus modelinin boyutları 157 mm X 75.3 mm X 8.3 m olarak belirlenmiş durumda. Telefonun ağırlığı kısmında da 176 gram değerine yer verildiğini ekleyelim.

Motorola Moto G7 Plus Ekran Tasarımı

Yeni akıllı telefonların ekran özellikleri kısmında yine aynı değeri görüyoruz. Ana modelden farklı bir ekran söz konusu değil. Bu modelde de 6.2 inçlik bir panel var ve IPS LCD teknolojisine yer veriliyor.

Yine ekranlar enerji tasarrufu özelliği bulunuyor ve çözünürlük değeri de 1080 X 2270 piksel olarak belirlenmiş. Haliyle tüm ekran özellikleri aynı olunca piksel yoğunluk değeri de aynı oluyor. Motorola Moto G7 Plus akıllı telefonlarında da 403 PPi piksel yoğunluk değeri var.

Teknik Donanım

Teknik donanım kısmında Plus modeli biraz daha başarılı. Yine orta segment serilerine dahil olan bir telefon söz konusu olsa da biraz daha başarılı bir işlemci serisine yer veriliyor. Snapdragon 636 işlemcilerinin kullanıldığı akıllı telefon 1.8 GHz saat hızına sahip.

Grafik birimi kısmında ise bu seri daha başarılı ve Adreno 509 grafik birimini kullanıyor. 4 GB RAM bellek miktarının sabit olarak sunulduğu akıllı telefon da 64 GB depolama alanına yer verildiğini de ekleyelim.

Kamera

Kamera kısmında da Plus akıllı telefonları daha gelişmiş bir sistemle beraber geliyor. Yine çift arka kamera var ancak bu kez ana arka kamerada 16 MP değerinde bir kameraya yer veriliyor. f/1.7 diyafram açıklık değerine sahip olan ana arka kamera 4K çekim yapılmasına izin veriyor.

İkinci arka kamera kısmında ise değişen bir özellik yok. İkinci arka kamera bölümünde de yine 5 MP değerinde derinlik algısı özelliğine sahip olan kameralar var. Ön kamera kısmında ise 12 MP değerinde bir kamera kullanıldığını ekleyelim. Ana modelde ön kamera 8 MP değerindeydi.

Fiyat ve Pil Kapasitesi

Yine 3000 mAh değerinde pilleriyle beraber gelen Motorola Moto G7 Plus akıllı telefonlarının fiyatı ise 300 Euro olarak açıklandı. Ayrıca bu modelde 27W hızlı şarjın desteklendiğini de ekleyelim.