Motorola Moto G7 Power İncelemesi

Motorola‘nın hakkında en çok söylenti ve sızıntı haberin yayınlandığı Moto G7 Power, Moto G7 Play, Moto G7 Plus ve Moto G7 telefonları kısa bir süre önce tanııtıldı. Toplamda dört faklı modelin olması, tüketiciler için sevindirici haber oldu. Sonuçta kısmen benzer özellikli yapılarda, farklı fiyat etiketleri ile piyasaya sürüldü.

Bu dört ürün arasında şüphesiz en uygunu Moto G7 Power modeli. Power telefonlar Motorola için yeni değil, 2016’da da birkaç model piyasaya sürüldü. Hatta Android One kategorisinde en uygun cihazlardan birisi olan Moto One Power kısa bir süre öncesinde mağazalardaki yerini aldı.

Şimdi ise Moto G7 serisinin en uygun seçeneklerinden olan Motorola G7 Power detaylı incelemesi, diğer Power telefonlarından ne kadar iyi ya da ne kadar kötü onu gösterecek.

Moto G7 Power’ın selfie kamerasına ev sahipliği yapan 6.2inç büyüklüğünde çentikli bir ekranı var. Aynı zamanda Qualcomm’un performans bakımından optimize edilen Snapdragon 632 yonga setine sahip.

Motorola Moto G7 Power Teknik Özellikleri

Gövde : Plastik sırt ve çerçeve; Düşmeye dayanıklı Corning Gorilla Glass 3 ön panel

: Plastik sırt ve çerçeve; Düşmeye dayanıklı Corning Gorilla Glass 3 ön panel Ekran : 6.2inç LTPS IPS LCD, HD + 720×1570 piksel çözünürlükte ekran (19.5:9 en boy oranı), 279 ppi.

: 6.2inç LTPS IPS LCD, HD + 720×1570 piksel çözünürlükte ekran (19.5:9 en boy oranı), 279 ppi. Arka kamera : 12MP, f/2.0 açıklık, 1.25um; faz algılama otofokus, LED flaş, Otomatik HDR. 4K/30fps video kaydı.

: 12MP, f/2.0 açıklık, 1.25um; faz algılama otofokus, LED flaş, Otomatik HDR. 4K/30fps video kaydı. Ön kamera : 8MP, f/2.2 diyafram, 1.12um, sabit odak, 1080p/30fps video kaydı.

: 8MP, f/2.2 diyafram, 1.12um, sabit odak, 1080p/30fps video kaydı. İşletim Sistemi : Android 9.0 Pie

: Android 9.0 Pie İşlemci : Qualcomm Snapdragon 632 (14nm): sekiz çekirdekli CPU (4×1.8 GHz Kryo 250 Gold ve 4×1.8 GHz Kryo 250 Silver), Adreno 506 GPU.

: Qualcomm Snapdragon 632 (14nm): sekiz çekirdekli CPU (4×1.8 GHz Kryo 250 Gold ve 4×1.8 GHz Kryo 250 Silver), Adreno 506 GPU. Bellek : 3/4GB RAM, 32/64 GB depolama; genişletilebilir özel microSD yuvası.

: 3/4GB RAM, 32/64 GB depolama; genişletilebilir özel microSD yuvası. Batarya : 5.000mAh Li-Po (gömülü); 15W veya 18W şarj olabilir.

: 5.000mAh Li-Po (gömülü); 15W veya 18W şarj olabilir. Bağlantı : Tek/çift SIM; LTE Cat. 7 (300Mbps indirme/50Mbps yükleme); USB Type-C USB2.0 bağlantı noktası; Wi-Fi b/g/n; GPS, GLONASS; Bluetooth 4.2; FM radyo

: Tek/çift SIM; LTE Cat. 7 (300Mbps indirme/50Mbps yükleme); USB Type-C USB2.0 bağlantı noktası; Wi-Fi b/g/n; GPS, GLONASS; Bluetooth 4.2; FM radyo Ekstralar: Arkada parmak izi okuyucu; tek hoparlör; 3.5mm kulaklık girişi.

Perakende kutusunun içinde, pazarınıza bağlı olarak 15W veya 18W desteğinde TurboPower şarj cihazı, şeffaf bir lastik kılıf, bir USB-C kablosu ve G7 Power telefonu bulunuyor.

Motorola Moto G7 Power Tasarım Özellikleri

Oldukça hoş bir tasarıma sahip olsa da Moto G7 Power, tamamiyle plastikten yapılma bir gövdeye sahip. Batarya boyutu amiral gemisi düzeyinde olsa da, Motorola normal bir polikarbonat gövdeyi, gayet iyi bir renk seçerek piyasaya sürdü.

Ön tarafında 6.2 inçlik IPS LCD ekrana ev sahipliği yapıyor. 2018’den gelen çentikli bir ekran söz konusu. Ancak çerçeveler daha da inceltilmiştir. Ön panel bir Gorilla Glass 3 ile korunuyor. Son derece kırılmaz değil, ancak yeni yinelemelerden sonra çizilmeye karşı daha dayanıklı.

Telefonun ahizesi çentik içine gizlenmiştir. Ayrıca bir hoparlör görevi görür. Aynı zamanada 8MP selfie kamerası da çentik içinde bulunur. Moto G7 Power’ın arka paneli parlak kaplamalı plastikten yapılmıştır. Ekran kenarlara doğru biraz kavislidir. Bu da telefonun kavrayışını oldukça iyi hale getirir.

Arka panelinde ise 12MP kamera ve LED flaş bir daire mahfazası içine yerleştirilmiştir. Kamera altında ise içerisine parmak izi sensörü gömülü, Motorola’nın Batwing logosu yerleştirilmiştir. Son derece hızlı çalışmaktadır.

Motorola Moto G7 Power Ekran Özellikleri

Moto G7 Power modelinin, biraz inceltilmiş çerçevelere sahip çentikli bir IPS LCD ekranı var. 6.2 inç büyüklüğünde ve 720×1.570 piksel boyuna ev sahiplği yapar. Tam olarak ideal netlik değil, ancak yine de oldukça kullanışlı. Ekran Gorilla Glass 3 ile korunmaktadır.

Moto G7 Power’ın ekranı, kendi sınıfındaki diğer telefonlarla karşılaştırıldığında yeterli olandan daha fazla olan maksimum 500 nit parlaklığa sahiptir. Siyah seviyeleri de oldukça iyidir ve mükemmel bir kontrast oranı sağlar.

Otomatik moddayken, G7 Power’ın ekranı parlaklığı 636 nite kadar artırabilir. Bu da güneş altında kullanmak için oldukça ideal olmasına yardımcı olur. Ayrıca gece kullanımı için de oldukça iyidir. Çünkü parlaklığı minimuma indirdiğinizde sonuçlar göz yormaz.

Güneş ışığı altında okunabilirlik oranı çok fazla iyi değildir. Ancak bir bütçe telefonundan beklenilen en iyi sonuçlara yakındır, diyebiliriz. Günlük kullanımda ise telefon açık havada kullanılabilir durumdadır.

Motorola Moto G7 Power Batarya Ömrü

Akıllı telefonun asıl satış noktası batarya boyutu oluyor. Sonuçta hemen hiçbir bütçe telefonunda bulunmayan 5000mAh’lık bir batarya kapasitesine sahip. Moto G7 Power, Motorola’nın iddialarına göre üç gün normal kullanım için idealdir.

G7 Power, Motora’nın TurboPower hızlı şarjını destekliyor. Piyasaya bağlı olarak 15W veya 18W gücünde şarj edebilirsiniz. 18W şarj cihazıyla birlikte bitmiş olan 5.000mAh bataryanın %30’unu 30 dakikada doldurabilirsiniz.

Beklenildiği gibi Moto G7 Power, batarya testinde 147 saatlik bir bekleme süresine sahiptir. Bu da incelemeye tabi tutulan telefonlar arasında tüm zamanların en iyi performanslarından birisidir.

Aynı zamanda akıllı tefonun 3G görüşme süresi 42sa 52dk, internette gezinme 21sa 45dk ve aralıksız video oynatımı 23sa 58dk’dir. Sonuçlar hemen hemen birçok telefonu geride bırakıyor.

Motorola Moto G7 Power Yazılım Özellikleri

Motorola genel olarak akıllı telefonlarına orijinal Android yazılımlarını yüklüyor. Bundan dolayı G7 serisi de bu durumdan nasibini almıştır. Moto G7 Power, Google Pixel telefonlarında bulunan ve hemen hemen aynı olan Android 9 Pie işletim sistemine sahiptir.

Bu telefon ile standart görünümlü bir arayüze sahip olursunuz. Android Pie ile gelen yeni bildirim penceresi, hızlı geçiş alanı, yeni son uygulamalar teması, çoklu pencere özellikleri ve görev değiştiricideki uygulama çekmecesine genişletilebilecek son uygulamaların listesi bunlardan sadece bir kaçıdır.

Başlatıcı ayrıca en solda isteğe bağlı bir Google haberler ekranını içeriyor. Aynı zamanda kişiselleştirebileceğiniz bir arayüzü vardır. Burada uygulamaların satır ve sütun sayılarını değiştirebilirsiniz.

Moto Display uygulaması ile Peek Display denilen karanlık bir ekran koruyucu oluşturabilirsiniz. Yani telefonu elinize aldığınızda otomatik olarak saat ve bildirimleri gösterir.

Motorola Moto G7 Power Performans Özellikleri

Motorola Moto G7 Power, biraz düşük olmasına rağmen, ideal bir performans sunan Snapdragon 632 yonga seti tarafından desteklenmektedir. Hepsi 1.8GHz’de çalışan 4x Gold ve 4x Silver çekirdekli, toplamda sekiz çekirdekli bir Kryo 250 işlemciye sahiptir.

Grafik arayüzünü yöneten ise birçok amiral gemisi düzeyinde telefonun barındırdığı Adreno 506 GPU var. Yüksek çözünürlüklü Moto G7 Plus, yükseltilmiş Adreno 509 GPU’ya sahipken, Play ve Power modellerinde Adreno 506 ile donatılmıştır.

Bunların yanı sıra G7 Power, depolama çeşidine bağlı olarak 3GB veya 4GB RAM ile birlikte gelir. Yapılan performans testlerinde akıllı telefonun işlemcisi, oldukça güzel bir performans göstermiştir. Hem tek hem de çok çekirdekli performans testlerinde Realme ve Redmi gibi cihazları biraz geride bırakmıştır.

Aşağıdaki galeriden performans testinin detaylı sonuçlarına göz atabilirsiniz.

Motorola Moto G7 Power Performans Testleri 1 - 4

Moto G7 Power, bazı telefonlara doğrudan rakip olsa bile Redmi Note 7 veya Realme 2 Pro kadar güçlü bir telefon değil. Ancak gelecek uygulamalar ve oyunlar için endişelenmeden kullanılabilecek en az birkaç yıllık ömür sunuyor.

Motorola Moto G7 Power Kamera Özellikleri

Moto G7 Power arka panelinde f/2.0 diyafram açıklığına sahip 12 MP’lik bir sensör barındııryor ve bu 1.25µm piksele sahip. Kamerada faz algılamalı otofokus özelliği mevcut. Düşük ışıklı fotoğraflar konusunda pek bir etkisi olmayacak. Ancak zor zamanlarda kullanılabilecek ideal bir LED flaşı var.

Bu sayılan özellikler etkileyici mi? Tam olarak değil. Ancak Motorola, genel kamera deneyimini iyileştirmek için elinden gelenin en iyisini yapmaya ve ekstra özelliklere yerleştirmeye çalışmıştır. Örneğin, 4K video kaydının bir bütçe telefonunda yer alması oldukça şaşırtıcı. Fazla etkili olmasa da bir Portre modu da var.

Kamera Otomatik HDR‘yi destekler ve varsayılan olarak etkinleştirilmiş şekilde gelir. Otomatik HDR ile çekim yaparken, telefon her zaman artırılmış dinamik aralığa sahip daha net bir resim için birden fazla görüntüyü birleştirecektir.

Aşağıda yer alan kamera çekim örnekleri ile daha detaylı göz atabilirsiniz.

Motorola Moto G7 Power Kamera Örnekleri 1 - 7

Otomatik HDR çekimleri oldukça iyidir. 12MP çekimlerde çok fazla ayrıntı, düşük gürültü seviyesi, hoş netlik ve canlı ve doğru renkler var. Dinamik aralık muhteşem değil, ama oldukça iyi.

HDR’yi kapatırsanız, normal modda da çok iyi fotoğraflar çeker. Ancak gürültü seviyeleri daha yüksektir ve görüntüler biraz daha bulanık hale gelebilir. Auto HDR, düşük ışıklı ortamlarda herhangi bir fayda sağlamaz. Görüntüler gürültülü ve ayrıntılardan yoksun, pozlar beklenilenden daha karanlıktır. Kısacası gece fotoğrafçılığı için en güçlü telefon değil.

Genel Değerlendirme

Moto G7 Power, genel olarak akıllı telefon pazarında üst düzey bir performans sergileyen bir akıllı telefon değil. Kendine has sadelikte özellikleri mevcut. Rekor kıran bir pil ömrü ile uzun süre kulllanılacak bir telefon arıyorsanız, en ideal seçeneklerden birisidir.

Bataryasının yanı sıra tasarımı da dikkat çekicidir. Suya dayanıklı, gün ışığında ideal fotoğraf çeken kameralar ve orjinal bir Android yazılımı isterseniz telefon satın alınabilir düzeydedir.