Motorola Moto G7 serisi, iki gün önce resmi olarak tanıtıma çıktı. Yeni seri akıllı telefonların bir seri olarak gelmesi, bu modellerin özelleştirilmiş akıllı telefonlar için değerlendirilmesini de sağlamış oldu. Daha önceki yazılarımızda, yeni serinin 3 modeli konusunda bilgiler vermiştik. 3 yeni akıllı telefon modeli konusunda yaptığımız paylaşımın hemen sonrasında şimdi ise Motorola Moto G7 Power akıllı telefonlarını ele alacağız. Yine özelleştirilmiş bir seri olarak dikkat çeken Motorola Moto G7 Power akıllı telefonlarının özellikleri neler? Yeni model için fiyat nasıl? Bakalım.

Motorola Moto G7 Power Tasarım Detayları

Motorola Moto G7 Power akıllı telefonları ana modele göre biraz daha farklı bir tasarımla geliyor. Play akıllı telefonlarında yer alan tasarıma benzer bir tasarımla gelen akıllı telefon, yine çentikli ekranla beraber geliyor. Fakat dediğimiz gibi çentik kısmında Play modelinde olduğu gibi standart çentik alanına yer veriliyor.

Su damlası çentik alanı ne yazık ki bu modelde yok. Yine ekran boyutu kısmında ise ana modelle aynı değerleri sunan akıllı telefonun, Play modele göre daha ince çerçeveler sunduğunu da ekleyelim. Ekran kısmında Motorola yazısının detayı da yine dikkat çekmekte. Yeni akıllı telefonların arka kapak kısmında ise yine tek arka kameranın öne çıktığı görülüyor.

Dairesel kamera alanı içerisinde tek arka kameraya yer veren telefonlarda, üst kısımda yer alan kamera alanının hemen altında bir de flaş ışığının yer aldığını görüyoruz. Bu kısmın hemen altında ise parmak izi sensörlerine yer veriliyor. Genel tasarımın değişmediğini söylemek yanlış olmayacaktır. Sadece boyut kısmında daha kalın bir seri söz konusu. Bunun nedeni de belli. 160.83 mm X 76 mm X 9.4 mm ölçülerine sahip olan akıllı telefon, geniş piller nedeniyle daha kalın ve daha geniş.

Motorola Moto G7 Power Ekran Özellikleri

Ekran özellikleri kısmında çözünürlük değerinde bir değişiklik görüyoruz. Yine ana modelde olduğu gibi bu akıllı telefonun ekranında da 6.2 inçlik bir panele yer veriliyor. 6.2 inçlik panelle beraber sunulan çözünürlük değeri ise beklenenden az.

720 X 1570 piksel çözünürlük değerine sahip olan akıllı telefonların, IPS LCD panel kullanımına devam ettiğini de söylemek gerekiyor. Yeni modelin piksel yoğunluk değeri bölümünde de 279 PPi değerini sunduğunu ekleyelim. Bu değerlerle beraber cam kısmında da Gorilla Glass 3 camlarının kullanıldığını eklemek gerekiyor.

Motorola Moto G7 Power Teknik Özellikler

Serinin özelleştirilmiş modeli olan Motorola Moto G7 Power akıllı telefonlarında, teknik özellikler kısmında çok önemli değişiklikler yaşanmıyor. Bu modelde yine 1.8 GHz değerinde hızla çalışan Snapdragon 632 işlemcileri bulunuyor. Adreno 506 grafik birimine sahip olan işlemcilerle beraber gelen RAM bellek miktarı ise 3 GB olarak açıklandı. Depolama alanı kısmında da yine 32 GB değeri var.

Kamera ve Piller

Serinin adının Power olmasının nedeni pil kapasitesi. Bu modelde 5000 mAh değerinde batarya kullanılıyor. 2,5 gün süresine kadar kullanım sunulmasını sağlayan pillerin, 15 W değerinde hızlı şarj desteğine sahip olduğunu da ekleyelim.

5000 mAh değerinde pillerin genel kullanım için oldukça başarılı değerleri elde ettiği de başka bir detay. Telefonun kamerası kısmında ise standart değerler var. 12 MP değerinde ana arka kamerası bulunan akıllı telefonların, 8 MP değerinde de ön kamerası var. Yine 4K çekim özelliği de mümkün.

Fiyat

Tüm bu özelliklerle beraber yeni serinin fiyatı ise 210 Euro olarak açıklandı.