Uygun fiyatlı akıllı telefonlarıyla pazarda yeniden yer almayı başaran Motorola, uygun fiyatlı bir akıllı telefon modeli üzerinde daha çalışıyor. Motorola Moto G7 adıyla gelmesi beklenen yeni akıllı telefon için paylaşılan detaylarda oldukça dikkat çekici.

Daha önce seriye kaç adet yeni akıllı telefon ekleneceği konusunda daha önce de paylaşımlar yapılmıştı. 4 modelle beraber gelmesini beklediğimiz yeni serinin bu kez tanıtım tarihi ortaya çıkmış durumda. Hem belli başlı özelliklerden hem de yeni akıllı telefonların ne zaman tanıtılacağından söz edelim.

Motorola Moto G7 Ne Zaman Tanıtılacak?

Motorola Moto G7 akıllı telefonlarının tanıtım tarihinden önce bu modelin içerisinde yer alacak işlemcilerden söz edelim. Son gelen bilgilere göre Motorola Moto G7 akıllı telefonlarınsa Snapdragon 632 işlemcileri yer alacak. Orta nesil işlemciler için paylaşılan bu değerlerin dışında RAM bellek kısmında nasıl bir seçim yapılacağı konusunda ise bir bilgi bulunmuyor.

5000 mAh değerinde oldukça geniş bir bataryasının da bulunduğunu göreceğimiz Motorola Moto G7 akıllı telefonlarının fiyatı konusunda ise bir bilgi yok. 4 modelden hangisinde nasıl farklılıklar göreceğimizi ise net değil. Muhtemelen Motorola bu konuda da önemli değişiklikler sunacaktır. Özellikle G modelinde çok önemli farklılıkların olması ve tasarım değişikliklerinin sunulması beklentisi var.

Teknik kısımda ortaya çıkan değişiklikler bir yana Motorola Moto G7 akıllı telefonlarının tanıtım tarihinin ise MWC 2019 olması bekleniyor. Şubat ayında düzenlenecek olan fuarla beraber tüm detaylar kesinlik kazanmış olacak.

Özellikle fiyat konusunda 4 modelin nasıl farklılıklar sunacağını merakla bekliyoruz. Tüm modeller orta segment olsa da ekran boyutu gibi kısımlarda değişimler olmasını bekliyoruz. Tanıtımdan sonra daha fazla bilgi paylaşımı yapacağız.