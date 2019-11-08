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Motorola Moto G8 Tanıtım Videosu Sızdırıldı!

Moto G8 serisinin son üyesi kısa bir süre sonra mağazalardaki yerini alacak gibi duruyor....

Muhammed Arslan

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Motorola Moto G8 Tanıtım Videosu Sızdırıldı!

Motorola kısa bir süre önce Brezilya’da Moto G8 Plus ve Moto G8 Play‘i piyasaya sürdü. Motorola hayranları, şirketin normal Moto G8’i piyasaya sürmesini beklerken, resmi bir açıklama yapılmadı. Moto G8’in gelmesi belki kısa süre sonra gerçekleşebilir. Bu haberlere ek olarak bu gün telefonun tasarımını ortaya çıkaran bir tanıtım videosu paylaşıldı.

Moto G8 tanıtım videosu, mavi, siyah ve kırmızı gibi üç renk seçeneğinde geleceğini gösteriyor. Telefonun ön ve arka tasarımı, Moto G8 Plus ve G8 Play telefonlarına oldukça benziyor. Moto G8, serideki diğer telefonlardan farklı değil. Arka tarafında üçlü kamera kurulumu var.

48 megapiksel ana lens, ultra geniş açılı ve derinlik sensörlerinden oluşan kameralar, LED flaş ile birleştirilmiştir. Cihazın arka tarafında muhtemelen parmak izi tarayıcının yerleştirildiği bir Motorola logosu mevcut.

Moto G8’in ön panel tasarımına hızlıca bir göz atalım. Ekran, su damlası çentik ile donatılmıştır. FullHD+ çözünürlüğünü desteklemesi bekleniyor. Moto G8’in özellikleri şu anda mevcut değil. Bunu da kısa içerisinde göreceğiz gibi duruyor.

Yeni çıkan sızıntı bir nevi önceki söylentileri geride bırakıyor. Çünkü önceki söylentiler, Moto G8 telefonunu farklı bir arka tasarıma ve delikli bir ekrana sahip olacağını gösteriyor. Söz konusu cihaz Ağustos ayında Motorola One Action akıllı telefonu olarak resmileşti.

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