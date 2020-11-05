Motorola Moto G9 Power Teknik Özellikleri ve Görüntüleri Sızdı

Motorola‘nın Moto G9 serisi şu anda iki akıllı telefondan oluşuyor – Moto G9 Plus ve Hindistan’da Moto G9 olarak bilinen Moto G9 Play. Şimdi bir WinFuture sızıntısı, bir Moto G9 Power‘ın onlara katılmak üzere olduğunu ortaya koyuyor ve bize bununla ilgili ayrıntıların çoğunu verdi.

Moto G9 Power, çapraz olarak 6.78″ ölçülerinde ve 1640 x 720 piksel çözünürlüğe sahip bir IPS ekrana sahip olacak. Ayrıca, 16MP selfie kamera için sol üst köşede bir delik de bulunuyor.

Moto G9 Power‘ın dokulu arka yüzünde, bir LED flaş ve üç kamera barındıran kare bir kamera kurulumu olacak. Ayrıca üzerinde Motorola logosu olan bir parmak izi okuyucusu yer alacak. Ana lens, Samsung’un yeni daha küçük 64MP sensörüne (1/1.97 “) ve F/1.79 lensi temel alacak ve bu, onu LG K92 5G‘den sonra buna sahip olacak ikinci akıllı telefon yapacak.

Moto G9 Power‘ın donanım yapısında 4GB RAM ve 128GB depolama alanına sahip bir Snapdragon 662 chipset yer olacak. Ayrıca depolamayı genişletmesi için bir microSD kart yuvası ile birlikte gelecek ve Android 10‘u kutudan çıkaracak.

Akıllı telefonda 20W şarj desteğine sahip 6.000 mAh büyük bir pil olacaktır. Moto G9 Power’ın öne çıkan özelliklerinin geri kalanı iki Nano-SIM kart yuvası, 3,5 mm kulaklık girişi, USB-C bağlantı noktası ve Bluetooth 5.0’ı içerecek.

Motorola‘dan Moto G9 Power hakkında henüz bir haber yok, ancak kaynak akıllı telefonun yakında resmiyet kazanacağını ve 250 € civarında fiyatlandırılacağını iddia ediyor.