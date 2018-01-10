Motorola, Moto Mod ile uyumlu, Lenovo Vital ve Livermorium Slider Klavye isimli iki yeni cihazını duyurdu.

Lenovo Vital telefonunuzun arkasına takabileceğiniz ve kalp atış hızınızı, solunum hızınızı, oksijen doyum seviyenizi, çekirdek vücut sıcaklığınızı ölçebilen ve ilk kez parmağınızdan gelen doğru sistolik ve diyastolik tansiyonu ölçebilen bir sağlık monitörüdür.

Diğer Mod bu ürün kadar ilginç değil. Bu, telefonunuzun altından kayan ve normal fiziksel klavye fonksiyonu gibi yazmanıza olanak tanıyan kaydırıcı klavye modudur.

Lenovo Vital‘e döndüğünüzde, nisan ayında piyasaya sunulacak ve yaklaşık olarak 395 $ fiyatla satılacak. Slider Klavye biraz daha ekonomik ama yine de pahalı 99 $ ve bu yılın kış aylarında piyasaya çıkacak.