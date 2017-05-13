Motorola Moto X 2017, Moto X4 Olarak Adlandırılıyor

Her ne kadar 2015’ten bu yana yeni bir Moto X telefonu duyurmamış olsa da, Motorola Mobility bu telefon setiyle tamamlanmadı. Şirket bir Moto X (2017) yayınlamaya hazırlanıyor, ancak bu isim altında değil. Evan Blass tarafından ortaya konan bir logosuna göre, yeni cihaz Moto X4 olacak.

Bu yeni Moto X’in ne zaman duyurulacağını hâlâ bilmiyoruz, ancak muhtemelen gerçekleşmesi çok uzun sürmeyecek. Bildiğimiz, Moto X4‘ün (muhtemelen) amiral gemisi cihazı olmayacağıdır.

Son zamanlarda sızdırılan bir video, Moto X4‘ün suya dayanıklılık, 4 GB RAM, Turbo Şarjlı 3800 mAh pil ve 5.5 inç ekran (muhtemelen 1080 x 1920 piksel ile) olan Qualcomm’un yeni Snapdragon 660 işlemcisi tarafından güçlendirilmesi gerektiğini ortaya koydu. ). Tasarım açısından, telefon görünüşte Moto G5 Plus‘ı andırıyor, metal gövde, ön tarafında bir parmak izi tarayıcıya ve arka tarafında yuvarlak bir kamera çıkıntısına sahip.

Moto X4‘ün ABD’deki sim kilitsiz olarak satılacağını tahmin ediyoruz, en ilgili gsm operatörleri ile uyumlu (tıpkı Moto G5 ve G5 Plus gibi). Şu an için, X4’ün ne kadarına mal olacağı konusunda hiçbir açıklama yok, ancak 500 doların altında olması tahmin ediliyor. Bu da Türkiye fiyatının yaklaşık 2.300 TL olacağı anlamına gelir.