Motorola Moto X4 Çıkış Tarihi Belli Oldu

Yazar
Selin Polat
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moto x4

Geçen ay Motorola, Moto X4‘ün 3 Ekim’de Hindistan’da piyasaya sürüleceğini açıkladı. Bununla birlikte, herhangi bir sebeple gerçekleşmedi. Ancak şimdi, şirket telefonun önümüzdeki ay ülkeye geleceğini doğruladı.

Şirket, 13 Kasım’da yeni çıkış tarihini duyurmak için Twitter’ı kullandı.

Yakışıklı, Berlin’de düzenlenen bu IFA konferansı sırasında Ağustos ayında resmi olarak tanıtıldı. Avrupa bunu alan ilk bölge oldu. Şu anda, Hindistan’da telefonun hangi fiyat etiketine sahip olacağı hakkında hiçbir bilgi yok.

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