Motorola Moto X4 Japonya’da Satışa Çıktı

Motorola Moto X4 artık Japonya’da satın alınabiliyor. Cihaz, Amazon Japonya’da 58.103 JPY veya yaklaşık 510 ABD dolar fiyat etiketi ile listelenmiştir. Gönderiler yarın veya 28 Ekim’de başlayacak.

Akıllı telefon, Avrupa’yı ilk pazar haline getiren ve ağustos ayında düzenlenen bu yılın IFA konferansında tanıtılmıştı.

Moto X4‘ü alacak bir sonraki ülke, muhtemelen 13 Kasım’dan itibaren telefonun satışa çıkacağı Hindistan olacak. Satışa çıkacak diğer ülkeler ile ilgili henüz net bir bilgi bulunmuyor.