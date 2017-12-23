Motorola Moto X4 Oreo Güncellemesi Aldı

Motorola Moto X4 Oreo güncellemesi bugün resmen yayınlandı.

Motorola Moto X4‘ün Android One sürümü yeni bir güncelleme almaya başladı. OPW27.1 yapım numarası taşıyan bu güncelleme ile Android 8.0 Oreo‘ya geçiş sağlandı.

Buna ek olarak güncelleme ayrıca en son Android güvenlik düzeltmelerini de içeriyor. Bu güncellemenin tarihi telefon tanıtıldığı gün şirket tarafından vaat edilen ‘yılın sonu’ zaman çizelgesine uydu.

Güncellemenin cihazınıza gelmesi zaman alabilir, bu nedenle sabırlı olmanızı tavsiye ederiz.