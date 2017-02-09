Motorola Moto Z için Eğlenceli Bir Reklam Kampanyası Geliyor

Lenovo, Motorola’yı satın aldıktan sonra epey ciddiye almaya çalışıyor ancak ve azından reklamlarla bunu göstermeye başlıyor. Motorola USA 30 saniyenin tipik TV reklam uzunluğunda bir dizi video yayımladı.

Videoların kurulumu, çiftlerin evdeki sorunlarıyla ilgili konuştuğu bir evlilik danışmanının ofisinde bulunur. Başka bir yere geçmek, başkalarını hayal etmek, meyve suyu içmek. Sonra danışma, koltuktaki insanlar gerçek insanlar yerine bir telefon konuşuyor ve sonra “Sadece yeni bir telefon satın al” punch hattını eklemesini istiyor. Cue kahkahalar ve Moto Mods’la birlikte bazı tatlı Moto Z kapsama alanına giriyor.