Motorola Moto Z inceleme

5.2mm kalınlığında Moto Z, var olan en ince akıllı telefonlardan biridir. Bu satın almak için iyi bir neden mi? Moto Z incelememizde bulabilirsiniz.

Haziran 2016’da açıklanan Moto Z, Moto Z Force‘un yanına tanıtıldı. Moto Z, Moto Z Play ile birlikte geliyor.

Motorola başlangıçta yüksek bir fiyat açıkladı, ancak Moto Z şimdi online alışveriş sitelerinde 2.100 TL’den başlıyor. Özellikle 1.650 TL fiyatı olan Moto Z Play‘e kıyasla pahalı, ancak diğer amiral gemisi telefonlarından çok daha ucuz ve Moto Z her sınıfta Galaxy S7, Google Pixel XL ve iPhone 7 dahil olmak üzere amiral gemisi bir telefon.

Ancak, işleri bağlamda tutmak için, Huawei P9‘dan ve modüler rakibi LG G5‘den daha fazla fiyata alıcısını bekliyor.

Motorola’nın sitesinden satın alırsanız Moto Maker aracını kullanabilirsiniz, ancak Moto Z’yi Motorola’nın diğer telefonlarının birçoğu gibi kişiselleştiremezsiniz. Siyah ve beyaz modellerin temel seçimi var ve dahili depolama 32GB olarak sabitleniyor. Gerçekten yapabileceğiniz tek şey, Mod’ları eklemektir (aşağıya bakın) ancak bunları ayrı olarak yine de satın alabilirsiniz.

Motorola Moto Z Tasarım

Modüler, Moto Z’li oyunun adı. Son derece güçlü mıknatıslarla donatılmış aksesuarlar için arka tarafta özel bir 16-pin konektörü olan 5.5 inçlik telefonların yeni bir ailesi. Bunlara daha sonra değineceğiz.

Moto Z‘yi iki parmağınız arasına sıkıştırın ve tutun ve inanılmaz derecede ince ve hafif hissedersiniz. Sadece 136 gr ağırlığa sahip olduğundan 5.5 inçlik bir telefon için son derece hafif ancak yine de uçak sınıfı alüminyum çerçeve sayesinde güçlü hissediyor.

Amiral gemisi kimlik bilgilerine ek olarak bir Snapdragon 820 işlemci, 4GB RAM ve iyi tanımlanmış ön ve arka kameralar var.

Peki ne veriyor? Ana menüde iki şey var: bir kulaklık girişi için yer yok. Motorola, geleceğe yönelik bu yarışta Apple’ı yenerek, kutunun içinde, 3,5 mm’lik mini jakta biten kısa bir USB-C kablosu var, standart herhangi bir kulaklık kullanmanız gerekecek. Veya iyi bir Bluetooth kulaklık takabilirsiniz.

Diğer detay küçük bir batarya. 2600mAh, bir gün için yeterli, ancak Moto Z Play ile vaat edilen iki gün kesinlikle değil. Birçokları için, gerçekten ince bir telefona sahip olmak, sınırlı pil ömrü için makul bir hareket olmayacak.

Ekranda hiçbir köşe kesilmez, bu da 2560×1440 çözünürlüğe sahip bir 5,5 inç süper AMOLED. Buradaki kavisli ekran kenarları olmamasına rağmen Galaxy S7‘ler kadar iyi.

Her zaman açık seçeneği yok (always-on). Ancak Motorola, elinizi ekrandan salladığınızda tarih ve saati (artı bildirimler ve onlarla etkileşim kurma yeteneği) ortaya çıkaran IR sensörleri kurdu. Harika bir özellik.

Moto Z Play‘de olduğu gibi, ekranın alt kısmında kare bir parmak izi okuyucu var. Bir home düğmesi gibi bastırmak içgüdüsel, ancak bu bir düğme değil. Telefonu uyandırmanın bir yolu olarak çalışıyor, bu da eşit aralıklarla yerleştirilmiş üç güç ve ses düğmesinin birbiriyle karışması kolay olduğu için kullanışlı.

Arka kısımda kamera biraz dışarı çıkıyor ancak diğer Moto Modları gibi – takmak için mıknatıslar kullanan siyah Stil Kabuğu sağlanıyor. Bu, her şeyi gömülmüş halde getirir ve bağlayıcıyı görünümden gizler.

Ancak bu arka kapak olmadan (aşağıda sağda gösterilmiştir), Moto Z, metaldeki ince yatay çizgiler sayesinde oldukça çekici bir arka yüzeye sahiptir (bu beyaz modelde burada gösterilen siyah modelden daha fazla görünür). Bununla birlikte, her iki telefon da pürüzsüz yüzeyleri nedeniyle işaretler ve parmak izleri göstermeye eğilimli.

Eksik bir özellik varsa suya dayanıklıdır. Moto Z, P2i tarafından sağlanan, su itici bir nano kaplamaya sahip, ancak bu, suya batmış durumda hayatta kalamayan diğer telefonlardan hiçbir farkı olmadığı anlamına geliyor. Ancak, benzer özelliklere sahip su geçirmez bir telefon istiyorsanız, daha fazla harcamanız gerekir.

Motorola Moto Z inceleme: Moto Mods

Tüm dünyadaki en ince telefona sahip olmak (veya en azından bunlardan biri) çok iyi bir performans sergiliyor. Ve Moto Z’nin ekstra pil ömrüne gerçekten ihtiyacı olacağını zaman zaman isteyeceksiniz.

Incipio offGRID ve diğerleri de dahil olmak üzere çeşitli powerbank’ler mevcuttur. Yaklaşık 50-60 liraya mal olurlar ve telefonun pil ömrünü iki katına çıkarabilirler. Her zaman etrafında bir tane taşımak isteyeceksiniz.

Hasselblad True Zoom çok daha ilginç. Bunun fiyatı 800 TL ve Motorola ve Hassleblad tarafından telefon fotoğrafçılığının uç noktasına karşı gelmek üzere geliştirildi. İlki, elbette bir yakınlaştırmadır. Sadece 15.1mm kalınlığında ve 145 gr ağırlığındaki bir pakette (25-250mm 35mm eşdeğeri) 10x zum yapmayı başarıyor (bunun Moto Z’den daha fazla olduğunu unutmayın!).

İkincisi, RAW veya RAW + JPEG çekim yeteneğ. Daha sonra görüntüleri Adobe Lightroom‘da veya RAW dosyalarını destekleyen herhangi bir başka uygulamada işleyebilirsiniz.

Üçüncü olarak düşük ışık performansı. Burada True Zoom konusunda derinlemesine bir inceleme yapmayacağımıza rağmen, Moto Z’nin düşük ışıkta dahili kamerasından belirgin şekilde daha iyi performans göstererek keskin görünümlü, neredeyse hata içermeyen görüntüler üretti. Bazı görüntülerin kenarlara doğru biraz yumuşak olduğunu fark ettik ve görüntüleri incelediğimizde gerçek detay seviyeleri, bir DSLR‘ye rakip değil, en iyi akıllı telefon kameralarıyla paralellikteydi.

Samsung Galaxy kamera, dahili bir zoom lensine sahip ilk telefondu; ancak burada ihtiyacınız olmadığında ve farklı bir aksesuar kullandığınızda kamerayı çıkarabilirsiniz.

Bağlandığında, kamera ve telefon birbirleriyle sorunsuz birlikte çalışır. Önünde bir zumlu külbütör bulunan çift kademeli deklanşör düğmesinin ve uygun bir Xenon flaşının olmasını seviyoruz.

Kötü haberse, optik sabitleme olmasına rağmen, video çekerken yalnızca elektronik kullanılır. Ve bu video, 30fps’de sadece 1080p ile sınırlı – 12Mp sensörü 4K için çok bol olduğunda hayal kırıklığı yaratıyor ve Moto Z (ve Z Play) hem dahili kameralarıyla 4K’yı vurabiliyor.

Bununla birlikte, burada kilit nokta, telefonunuzda şaşırtıcı derecede taşınabilir bir 10x optik zum yapabilmeniz ve bazı insanlar için – bu, Moto Z’yi (veya Z Play’i) çok cazip bir telefon yapacaktır.

Bir başka eğlenceli Moto Mod Insta-Share projektör (900 TL). Yine, telefonunuzun ekranında olan her şeyi anında bi yere yansıtabilirsiniz. Tutacağınız açıya bakılmaksızın bir kare görüntü vermek için yerleşik bir batarya ve stand ile artı otomatik tuş taşı düzeltmesi bulunur. Odaklamanız gereken tek şey odağıdır.

Projektörü oldukça aydınlatılmış bir odada denedik ve boyutu 30’a kadar sınırlarsanız, çok fazla sorun yaşamadan parlak içeriğin görüntülenmesi mümkündür. Çoğu piko projektörde olduğu gibi, bir videoda bir gece sahnesini ya da karanlık bir fotoğrafı, imkansız olduğu kanıtlamaya çalışmak, en iyi karanlıkta kullanılır.

JBL SoundBoost kesinlikle Moto Z’nin dahili hoparlörüne kıyasla ses seviyesine katkıda bulunuyor ancak satın alabileceğiniz en iyi taşınabilir Bluetooth hoparlörleri kadar iyi değil.

Elbette kablosuz bir bağlantı olmadığı için kekememe veya menzil dışına çıkma ile ilgili herhangi bir sorun yaşamayacaksınız. Podcast’ler için özellikle iyi, aynı zamanda oyun, video ve hatta arada bir müzik parçası için de iyi.

Snapdragon 820‘nin diğer şu anki amiral gemisi telefonlarında nasıl performans gösterdiğini zaten biliyoruz ve Moto Z’de de hiçbir şaşkınlık yok. Her şey ipeksi pürüzsüz hissediyor – şüphesiz mükemmel ekran yardım etti.

Genel olarak, performans, yeni Google Pixel XL (bir Snapdragon 821 kullanan) ile hemen hemen aynı seviyede, bu nedenle saf performans açısından çok değer veriyorsanız: bu telefon Moto Z’den oldukça pahalı.

Ayrıca, daha ucuz olan Moto Z Play‘den ne kadar güçlü olduğunu fark etmek önemlidir ve bu, yüksek çözünürlüklü ekranla birlikte – bu ek masrafı haklı çıkarmaya yardımcı olur. Ancak Flip tarafında, OnePlus 3 de Snapdragon 820’yi kullanıyor ve Moto Z Play’den bile daha ucuz. Ayrıca, daha düşük çözünürlüklü ekran, oyunlarda daha yüksek kare hızları sunabileceği anlamına geliyor. Burada, Moto Z’nin Quad HD ekranı buna karşı sayılıyor.

Motorola Moto Z: Bağlantılar

Moto Z, Cat 6 LTE modemine sahiptir – Snapdragon 820’de yerleşik Qualcomm X12. Bu, çözülebilir ağlarda 450Mb/s veya 600Mb/s destekler. Amiral gemisinin sahip olması gereken diğer tüm unsurları vardır: 2×2 MU-MIMO, Bluetooth 4.1, NFC ve Yardımlı GPS’li 802.11ac Wi-Fi.

Tek hayal kırıklığı, Türkiye için tek SIM modeli olması; Yalnızca diğer ülkelerde bir çift SIM Moto Z alabilirsiniz. Türkiye modelinde, SIM tepsisi, bir nano SIM, artı bir 32GB dahili depolama alanını genişletmek için bir microSD kart bulunuyor. Teorik olarak, 2 TB’a kadar ekleyebilirsiniz, ancak bir microSD kartta henüz böyle bir kapasite mevcut değildir.

Motorola Moto Z: Kamera

İyi aydınlatılmış olarak, Moto Z‘nin f/1.8 objektifi ve 13Mp sensörü harika görünümlü fotoğraflar çekiyor. Artı, optik sabitleme, yürürken bile video çekerken sarsıntıyı gidermek için etkili bir şekilde çalışır. Sol taraftan içeri doğru hızlıca içeri girip 4:3 olarak değiştirmedikçe, 16:9 fotoğraflar 9.7 Mp’de varsayılan olacağını unutmayın; tam 13 Mp’yi elde edin.

Lazer yardımlı AF var ve genel olarak çok az çekim gecikmesiyle performans çok iyi. 4K‘da video kaydetmek istiyorsanız, 30 fps ile sınırlandırılmıştır, ancak 1080p video seçerseniz 60fps seçebilirsiniz.

Önde, 5Mp selfie kamera, nispeten detaylı ve keskin resimler almanın takdire şayan bir işidir. Normalde, ön yüzde bir LED yanıp sönüyor ancak arka kamerayı kullanırken yalnızca ikili LED flaşından yararlanacaksınız.

Işık seviyeleri düştüğünde işler düşer ve Moto Z odak kilidini zorlaştırıyor. Ayrıca, düşük ışıkta amiral gemisi telefonlarıyla alıştığımızdan daha fazla gürültü var. Korkunç değil, ama şu anda bir telefonda bulabileceğiniz en iyi özellik Moto Z’in kamerası değil. Ancak günlük kullanım için ideal (ki çoğu kişi zaten bunu yapar) ve sonuçlardan memnuniyet duyarız.

Bununla birlikte, Motorola’nın RAW dosyalarını işlerken aşırı netleşmeme kararı olabilir: Photoshop’ta görüntüleri hafifçe netleştirebilir ve oldukça iyi sonuçlar alabilirsiniz.

Motorola Moto Z: Yazılım

Halihazırda bir Motorola telefonunuz varsa, şirketin Google’ın Android sürümüne yakın bir şekilde yapıştığını bileceksiniz. Marshmallow ile birlikte geliyor ve sonrasında telefonu Nougat’a güncelleyebilirsiniz.

Android stok’u görüntüleyebilir, ancak LED flaşını açıp kapamak için telefonu iki katına çıkarma, kamera uygulamasını başlatmak için iki kat döndürme ve ekranın üstünde hızlıca görünmesi için elini ekranın üzerine getirmenin bir dizi hilesi var. Zaman ve güncellemeler.

Ayrıca Attentive Display (Moto Z Play modunda bulunmayan bir özellik) var; ekrana bakarken karartma ya da kapanıp kalmıyor. Bu, kamera ile birlikte IR sensörlerini kullanır.

Moto Z, Daydream uyumlu, oysa Z Play değil. Daydream, Google’ın yeni VR kulaklık setidir ve belli bir minimum şartnameyi karşılaması için telefonlar gerektirir.

Özel konektör telefona hangi aksesuarın bağlı olduğunu bildirir ve ilk bağladığınızda yukarıdaki True Zoom gibi öğreticileri göreceksiniz.

Android 6.0 Marshmallow

5.5in, 2560×140 super AMOLED ekran, 535ppi

Qualcomm Snapdragon 820 işlemci

4GB RAM

32GB hafıza

Micro-SD kart girişi

Parmak izi sensörü

802.11ac dual band Wi-Fi with MIMO

Bluetooth 4.1

A-GPS

NFC

USB-C

13Mp arka kamera

5Mp ön kamera

4G LTE (Cat 6)

2600 mAh çıkarılamaz batarya

153.3 x 75.3 x 5.19 mm

136 gr Özet

Moto Z karışık bir cihazdır, bazı bölgelerde başarılıdır. Kulaklık jakının olmamasını ve bir Powerbank Modu taşıyabildiğiniz sürece, Moto Z’nin modüler yapısı diğer amiral gemilerine karşı cazip bir alternatif oluşturuyor. Ayrıca tartışmalı LG G5 gibi daha iyi bir seçim var. Gerçi pil ömrü pek de iyi değildir ve Moto Z Play de Moto Mods ile uyumludur, pil ömrü çok daha iyi ve 500 TL daha ucuzdur. Modüler bir telefona ihtiyacınız yoksa, OnePlus 3, Moto Z’de neredeyse daha az para harcayacak kadar iyi.