Motorola Moto Z2 Play, Hindistan’da satışa çıkıyor!

Motorola Moto Z2 Play, resmi olarak geçen hafta tanıtıldı ve şu ana kadar Brezilya’da mevcuttu, şimdi Hindistan’a geldi. Cihaz 27999 INR (yaklaşık 435 $) tutarında satış fiyatına sahip.

Asya ülkesinde bugün Moto Z2 Play ön siparişleri verilebilir durumda. Flipkart resmi çevrimiçi satış ortağı olmakla birlikte hem çevrimiçi hem de çevrimdışı kanallardan satışa sunulacak.

Ön sipariş süresi 14 Haziran’da bitiyor. Telefonu önceden sipariş edenler, seçilen moto-modlarda % 50 indirim ve ücretsiz kılıf paketi dahil olmak üzere bazı fırsatlar alacak.

Cihazın Türkiye’ye gelmesi yakındır. Yavaş yavaş diğer ülkelerde satışa çıktığını görmek güzel. Biraz daha bekleyeceğiz gibi görünüyor. Bizi takip etmeye devam edin.