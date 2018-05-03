Motorola Moto Z3 Play Gerçek Fotoğrafları Sızdırıldı!

Dedikodu makinesi bu yılın başından beri Motorola Moto Z3 Play modeli hakkında pek bilgi sızdırmamıştı. Yakın geçmişte cihazın görünümünü ortaya çıkarmak için birkaç sızıntı olmuştu. Temel özellikleri Nisan ayında Federal Communications Commission (FCC) tarafından onaylanmasıyla ortaya çıktı.

Bugün Z3 Play‘in tasarımın sızdırılmış bir işlemle ortaya çıkan bir dizi canlı çekimi çıktı.

Aşağıdaki görüntüler sızdırılan fotoğrafların XT1929 model numarasına sahip bir Motorola telefonuna ait olduğunu ortaya koyuyor. Aynı model numarası geçen ay FCC’de görülüyordu. Bu da yeni görüntülerin yaklaşan Moto Z3 Play akıllı telefonuna ait olduğunu gösteriyor.

Üst çerçevede bir kulaklık ve bir selfie kamera bulunmaktadır. Cihazın selfie kamera için özel bir LED flaşa sahip olması bekleniyor ancak sızan görüntüler varlığını doğrulayacak kadar net değil. Cihazın alt kısmında bir “motorola” markası var. Sızıntı fotoğrafta gösterilen Z3 Play, Android 8.0 Oreo ile Mayıs ayı için bir güvenlik düzeltme eki ile gelecektir.

Telefonun uzun görünümü 18:9 en boy oranı destekleyen ekranın sportif olacağını gösteriyor. Söylentiler FHD + çözünürlüğü üreten 6 inçlik bir ekrana sahip olacağını söylüyor. Moto Z3 Play‘in arka tarafındaki yuvarlak şekilli kamera tasarımı yatay olarak düzenlenmiş bir çift kamera kurulumuna ve çift tonlu LED flaşa sahip. Camdan yapılmış gibi görünen arka panel hoş duruyor. Z3 Play‘in arka panelinin alt kısmında bulunan 16-pinli konektör kullanıcıların Moto Mod aksesuarlarını ona takmasına izin verecektir.

Parmak izi tarayıcısı ne Z3 Play‘in önünde ne de arka tarafında mevcut değil. Söylentiler ise yan tarafa monte edilmiş bir parmak izi sensörü ile geleceğini söylüyor. Ancak telefonun canlı çekimlerinde böyle bir yerleşim görünmüyor. Özellikler söz konusu olduğunda Moto Z3 Play‘in Snapdragon 636 yonga seti tarafından destekleneceği söylentilerine yer verildi. 32 GB depolama seçeneğinde 3 GB RAM bulunurken 64 GB modelde 4 GB RAM bulunuyor. 5 megapiksellik selfie ve 12 megapiksel + 8 megapiksel çift kamera ayarlı kamera sistemi bulunuyor. Moto Z3 Play‘in altında 3000mAh batarya mevcut.

Moto Z3 Play Çıkış Tarihi – Ne Zaman Çıkacak?

Moto Z3 Play önümüzdeki ay Moto Z2 Play‘in Haziran 2017’de piyasaya sürülmesiyle benzer şekilde tanıtılacak.