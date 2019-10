Motorola Moto Z4 Force Canlı Canlı Görüntülendi – İşte Özellikleri!

Bu haftanın başlarında, Motorola’nın Moto One Macro’yu tanıtmak üzere olduğunu bildirdik. Yeni bir sızıntıyla şirket bir kez daha ilgi odağı oluyor. One Macro telefonun etkiliyiciliğine ek olarak şirket, başka bir ileri teknoloji ürünü akıllı telefonu piyasaya sürecek.

Kaynağa göre, Motorola’nın yaklaşmakta olan cep telefonu Moto Z4 Force markasını taşıyacak. Moto Z4 standardının piyasaya sürülmesinden sonra bir Twitter kullanıcısı, şirketin “Force” varyantının tanıtım ayrıntıları hakkında bilgi için şirketin Twitter hesabına bir soru gönderdi.

Şirketin bu yıl başka hiçbir Moto Z cihazını tanıtmayacağına dair bir cevap aldı. Ayrıca şirketin önceki “Force” serisi akıllı telefonlarında gözlendiği gibi, Android One sertifikasına sahip değil.

Hi Raffi. We will not be announcing additional moto z devices this year.

— Motorola US (@MotorolaUS) May 30, 2019