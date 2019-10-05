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Motorola Moto Z4 Force Canlı Canlı Görüntülendi – İşte Özellikleri!

Motorola'nın en yeni akıllı telefonun Motorola Moto Z4 Force'un çıkış tarihi söylentilerine şirket son noktayı koydu...

By Muhammed Arslan

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Motorola Moto Z4 Force Canlı Canlı Görüntülendi - İşte Özellikleri!

Bu haftanın başlarında, Motorola’nın Moto One Macroyu tanıtmak üzere olduğunu bildirdik. Yeni bir sızıntıyla şirket bir kez daha ilgi odağı oluyor. One Macro telefonun etkiliyiciliğine ek olarak şirket, başka bir ileri teknoloji ürünü akıllı telefonu piyasaya sürecek.

Kaynağa göre, Motorola’nın yaklaşmakta olan cep telefonu Moto Z4 Force markasını taşıyacak. Moto Z4 standardının piyasaya sürülmesinden sonra bir Twitter kullanıcısı, şirketin “Force” varyantının tanıtım ayrıntıları hakkında bilgi için şirketin Twitter hesabına bir soru gönderdi.

Şirketin bu yıl başka hiçbir Moto Z cihazını tanıtmayacağına dair bir cevap aldı. Ayrıca şirketin önceki “Force” serisi akıllı telefonlarında gözlendiği gibi, Android One sertifikasına sahip değil.

Aynı zamanda Force serisi cihazlarda Corning Gorilla Glass koruması bulunmuyordu. Dahası bu cihaz akıllı telefonların “Z” serisinin temelini oluşturan Moto Modları desteklemiyor. Bu akıllı telefonun adıyla ilgili iddiaların doğru olup olmadığını ileride öğreneceğiz.

Akıllı telefon hakkında henüz bir özellik mevcut değil. Ancak ilerleyen zamanlarda akıllı telefonun özellikleri hakkında daha fazla bilgi sahibi olacağız. Telefonun tam olarak ne zaman çıkacağına dair açıklamalar izin bizi takip edin.

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