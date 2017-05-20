Motorola Moto Z’de 200 $ indirim

ABD‘de bir Motorola hayranı iseniz ve amiral gemisi düzeyinde bir telefon satın almayı planlıyorsanız, şirketin sunduğu anlaşmaya bir göz atmak isteyebilirsiniz: Moto Z‘nin her bir satın alımında 200 $ indirim + 2 yıl garanti ).

Bu, akıllı cep telefonunu 500 doların altına almanız anlamına geliyor. Anlaşma yapmak için “Moto Care Accident Protection – 2 Years” seçeneğini seçmeniz ve check-out sırasında MOTOZ200 kodunu girmeniz gerekir. Teklif bugün (20 Mayıs) saat 23: 59’da sona eriyor.

Not: Amerika’da yaşayan vatandaşlarımızın da olduğunu düşünerek bu haber sitemizde yayınlanmaktadır. Ayrıca indirimin diğer ülkelerede de yansıma ihtimali vardır.