Motorola’nın Yeni Akıllı Telefonu Geekbench’te Göründü!

Motorola, akıllı telefon pazarında yerini sağlamlaştırmak için yeni modeller piyasaya sürmeye başladı. Şirket en son Edge S modeli üzerinde çalışmalar yapıyordu. Bugün ise şirketin yeni bir model üzerinde çalıştığı ortaya çıktı. Athena isminde karşımıza çıkan yeni modelin Geekbench sonuçları da belli oldu.

Sonuçlara göre cihaz, Snapdragon 662 yonga seti ve 4 GB RAM kapasitesine sahip olacak. Bu donanım özellikleri telefonun uygun fiyatlı olacağını ortaya koyuyor. Ayrıca yeni modelin su damlası çentiği olan HD+ bir ekran ile geleceği söyleniyor.





Google Play Console desteğinin de olacağı cihaz, Android 10 ile çalışacak. Snapdragon 662 işlemcisiyle birlikte ise cihazın orta segmente hitap etmesi bekleniyor. Motorola şuan için cihaz hakkında resmi bir açıklama yapmadı ve cihazın ne zaman tanıtılıp piyasaya sürüleceği konusunda da hiçbir bilgi bulunmuyor.

Ancak bazı analistlere göre bu yeni modelin Moto G serisinin devamı niteliğinde olacağı söyleniyor. İlerleyen günlerde Motorola‘nın bu yeni modeli hakkında daha fazla bilgi sahibi olacağız.