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Motorola Nio, Geekbench’te Görüntülendi

Motorola'nın yeni telefonu Nio, Geekbench kıyaslama platformunda ortaya çıktı. Telefon, Snapdragon 865 işlemci ve Android 11 ile destekleniyor.

Ayşen Sıla

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Motorola Nio

Motorola‘nın, kod adı ‘Nio’ olan yeni bir üst düzey akıllı telefonunu piyasaya sürmesi bekleniyor. Telefon geçen ayın ortalarında gündeme gelmişti. Ayrıca bu telefonun ön kısmı da birkaç hafta önce bir görselde yer aldı. Şimdi ise bu cihaz, Geekbench kıyaslama platformunda ortaya çıktı.

Geekbench listesine göre, XT2125 model numaralı yeni Motorola Nio, 8GB RAM ile eşleştirilmiş Qualcomm Snapdragon 865 işlemciden güç alıyor. Bu özellikler, daha önce ortaya çıkan raporlarla uyumlu görünüyor.

Bu akıllı telefonla ilgili ilk rapora göre, telefon 8GB + 128GB depolama yapılandırmasında satışa sunulacak, ancak daha yüksek bir 12GB + 256GB modeli de olabilir. Öte yandan, çift ​​delikli ekrana sahip telefon, oldukça farklı görünüyor.

Motorola Nio

Raporlara göre Motorola Nio’nun diğer beklenen özellikleri arasında FHD + (1080 × 2520 piksel) ekran, 105Hz yenileme hızı, 5.000 mAh pil, arka tarafta üçlü kamera kurulumu (geniş açılı lensli 64MP OmniVision OV64B sensör) bulunuyor.

Ayrıca Nio’da 16MP (OmniVision OV16A10 sensör) ultra geniş açılı lens ve 2MP (OmniVision OV02B1B derinlik sensörü) ve ön tarafta çift kamera kurulumu yer alıyor.

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KaynakDroid News

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