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Motorola Nio İle Tanışın – İşte Sızdırılan Özellikleri!

Motorola, Nio kod adlı yeni bir amiral gemisi akıllı telefon piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Detaylar haberimizde...

Ayşen Sıla

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Bu yılın başlarında Motorola, Motorola Edge Plus amiral gemisi akıllı telefonu piyasaya sürdü. Ancak telefon, fiyat etiketi ve eksiklikleri nedeniyle medyadan olumlu eleştiriler almadı. Buna rağmen, şirket yakında yeni bir amiral gemisi telefon satışa sunabilir.

TechnikNews’e göre Adam Conway ile işbirliği yapan Motorola, XT2125 model numaralı yeni bir yüksek kaliteli akıllı telefon üzerinde çalışıyor. Bu cihazın kod adı ‘Nio’ ve motorola Edge Plus gibi Qualcomm Snapdragon 865 işlemci tarafından desteklenecek.

Ayrıca, telefon tek 8GB + 128GB depolama yapılandırmasıyla gelecek. Telefonda 12GB + 256GB’lık bir model de olabilir ancak kaynağımız bundan henüz emin olmadığını dile getiriyor. Ekran için ise, telefon en az 90Hz yenileme hızına sahip bir FHD + (1080 × 2520 piksel) panele sahip olacak.

Telefonun arkasında üçlü bir kamera sistemi yer alacak. Ön tarafta ise, geniş açılı lense sahip 16 megapiksel OmniVision OV16A1Q sensör ve ultra geniş açılı lensli 8 megapiksel Samsung S5K4H7 sensör içeren çift ​​kamera kurulumuna sahip olacak.

Son olarak, yaklaşan Motorola Nio amiral gemisi akıllı telefonu çift SIM‘i destekleyecek ve Android 11 ile çalışacak. Cihazın 2021 yılının ilk çeyreğinde piyasaya sürülmesi bekleniyor. Umarız Motorola, bu yeni telefonu öncekine kıyasla geliştirmiştir.

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