Motorola Nio’nun Ön Tasarımı Sızdırıldı!

Son raporlar, Motorola‘nın 2021’in ilk çeyreğinde kod adı “Nio” olarak adlandırılan bir akıllı telefonu piyasaya süreceğini işaret ediyor. Nitekim cihaz, Snapdragon 865 işlemci tarafından desteklenen amiral gemisi bir telefon olacak. Akıllı telefonun bazı temel özellikleri zaten biliniyor. Birkaç saat önce ise, ünlü kaynak Evan Blass, Motorola Nio telefonunun ön tasarımını ortaya çıkardı.

Resimde de görülebileceği üzere Motorola Nio’nun hafif kalın bir çenesi ve ince çerçeveleri bulunuyor. Öndeki iki kamera içinse ekranın sol üst köşesinde iki delik yer alıyor.

Blass, Motorola Nio’nun 8 GB RAM ve 256 GB dahili depolama alanına sahip olduğunu ortaya çıkardı.

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Telefon 5.000 mAh batarya bulunduruyor ve Android 11 işletim sistemi ile destekleniyor. Telefonun USB-C bağlantı noktası, harici ekranlara bağlanmayı mümkün kılacak DisplayPort Alternatif Modu desteğini de bünyesinde sunuyor.

Aynı zamanda Motorola kısa süre önce masaüstü modu özelliğini sergileyen bir video da yayınladı. Kaynak, Nio telefonunun da bu özelliği sergileyebileceğini iddia ediyor. Nio telefonun arkada üçlü kamera sistemi, 64 megapiksel OmniVision OV64B lens, 16 megapiksel ultra geniş lens ve 2 megapiksel derinlik sensörü içeriyor.

Telefonun çift selfie kamera kurulumunda 16 megapiksellik bir ana kamera ve 8 megapiksellik bir ultra geniş lense sahip olduğu söyleniyor. Telefonun en yüksek modeli 12 GB RAM ve 256 GB depolama alanına sahip olabilir. Cihazın model numarası ise XT-2125 olarak belirtiliyor.