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Motorola One Action İnternet Sayfasında Ortaya Çıktı

Motorola One Action modelinin teknik özellikleri ve yeni akıllı telefonların tasarımı ortaya çıktı. Motorola One Action için neler bekliyoruz?

By İbrahim Kızılırmak

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Motorola One Action

Akıllı telefonları çok öne çıkmıyor olsa da bu alanda üretim yapan ve sürekli akıllı telefon tanıtımı gerçekleştiren markalardan biri olan Motorola, şu sıralar başarılı bir telefon üzerinde çalışıyor. Markanın dikkatleri üzerine çekmesini sağlayacak olan model Motorola One Action akıllı telefonları olacak.

Gerek tasarımı gerekse de sistemsel özellikleri açısından benzeri modellerden farklı bir akıllı telefon olmasını beklediğimiz Motorola One Action modeli için yeni detaylarda gelmeye devam ediyor. Son olarak yeni akıllı telefonların internet sayfası ortaya çıkmış durumda.

Yeni akıllı telefonların tasarım kısmında nasıl bir seri olacağını ve teknik özelliklerinin neler olacağını ortaya çıkaran internet sayfasında yer alan detaylara bakalım.

Motorola One Action Nasıl Bir Telefon Olacak?

İddialı akıllı telefonların ilk olarak tasarımıyla dikkat çekmesi bekleniyor. Tasarım kısmında ekrana gömülü olarak gelecek bir kamera sistemini göreceğiz. Ekrana gömülü olarak gelecek olan kamera sisteminde üst kısımda bir kamera alanının bulunduğunu görmek mümkün olacak.

Üst çerçeve alanında yer alacak olan kamera, Samsung’un yeni ekran tasarımlarına oldukça benzer bir tasarım sunulmasını sağlayacak. Bunun dışında telefonların arka kapak kısmında da yine oval bir kamera alanına yer vermesi bekleniyor.

Tabii ki oval kamera alanının ne kadar farklı bir yapısı olacağı ya da bu kısımda kaç kamera kullanılacağı konusunda bir bilgi söz konusu değil. Telefonların teknik özelliklerinden de söz edelim.

Motorola One Action

Teknik özellikler kısmında Exynos 9609 serisi işlemcilere yer verilecek. Samsung’un işlemcilerinin hız konusunda 2.2 GHz hız değerine sahip olduğunu ekleyelim. 2.2 GHz hız değerinin dışında RAM bellek kısmında ise 4 GB RAM bellek miktarına yer verilecek.

Ayrıca depolama alanı için de 128 GB seçeneği karşımıza çıkacak. Samsung’un akıllı telefonlarına oldukça benzer bir akıllı telefon modeli olarak geleceğini düşündüğümüz yeni modelin ekran boyutu kısmında da 6.3 inçlik bir seri olduğunu eklemek gerekiyor.

12.6 MP değerinde ana arka kamerası ve Android Pie işletim sistemiyle beraber gelecek olan akıllı telefonların fiyat kısmında nasıl bir seri olacağı konusunda ise bir bilgi bulunmuyor.

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