Motorola One Action akıllı telefonu uzun zamandır sızıntı haberlerin gündeminde. Bugün ise şirket telefonu tanıtmaya karar verdi. Telefon arka tarafında bir Action kamera ile birlikte geliyor. One Action, 16 Ağustos‘tan itibaren Avrupa, Brezilya ve Meksika’da 260 € karşılığında satışa sunulacak.

Telefon, Pearl White ve Denim Blue renk seçeneklerinde mağazalardaki yerini alacak. Cihazın arkasında, 1080p’de 60fps’de video çekebilen 117 derecelik ultra geniş açılı lensi olan bir Action Camera bulunuyor.

Düşük ışık koşullarında bile görüntü kalitesini iyileştirmek için 4’ü 1 arada piksel bindirme kullanan ve EIS tarafından da desteklenen bir 16MP kamera bulunmaktadır.

Normal fotoğrafları ve videoları çekmek için, 30fps’de 4K videoları kaydedebilen 12MP ana kamera sensörü vardır. 12MP selfie kamera ile de bir 5MP derinlik sensörü var. Arkada, Motorola logosuyla birlikte bir parmak izi sensörü de bulacaksınız.

Telefon, FullHD+ (2520 x 1080 piksel) çözünürlük ve 21:9 en boy oranı bulunan 6.3 inç bir delikli ekrana sahip. IPX2 sertifikası da mevcut. Kutudan Android 9 Pie işletim sistemi ile birlikte çıkacak.

Motorola One Action, aynı zamanda Android One Programının bir parçası. Cihaz, 2.2 GHz hızında çalışan Samsung’un Exynos 9609 sekiz çekirdekli işlemcisi tarafından destekleniyor ve microSD kart yuvasıyla daha da genişletilebilen 4 GB RAM ve 128 GB depolama kapasitesine sahip. 10W hızlı şarj desteği bulunan 3500mAh batarya var.