Motorola One Action Tanıtım Tarihi Açıklandı

Akıllı telefonlar için yeni modeller netlik kazanmaya devam ediyor. Yeni akıllı telefon modelleri içerisinde yer alan serilerden birisi de Motorola One Action akıllı telefonları olacak. Motorola serilerinin en çok konuşulan akıllı telefonlarından biri olması beklenen yeni modelin ne zaman tanıtılacağı da ortaya çıktı.

Daha önce Motorola One Action akıllı telefon modeli için detaylar ortaya çıkmıştı. Telefonların satış sayfası olduğu iddia edilen yeni bir sayfa sızdırılmış ve bu sayfa üzerinden tüm özellikler ortaya çıkmıştı. Yeni model için beklentiler ortaya çıkmış olsa da tanıtım tarihinin kesinleşmediğini gördük. Fakat bu süre de çok uzamadı ve bu kez Motorola One Action tanıtım tarihi ortaya çıktı.

Motorola One Action Tanıtım Tarihi

Samsung’un işlemcileri olarak bilinen Exynos 9609 işlemcilerinin kullanılacağı yeni akıllı telefon modellerinde, yine Samsung’un ekranları bulunacak. Hem ekran konusunda hem de işlemci konusunda Samsung’un akıllı telefonlarında yer alan teknolojilerin kullanılması, yeni bir ortaklığın ortaya çıkmasını da sağlamış olacak.

Ekran kısmında 6.39 inçlik bir panel kullanacak olan Motorola One Action akıllı telefonlarının çözünürlük kısmında da FHD+ çözünürlük değerine sahip olduğunu göreceğiz.

Ön kısımda 13 MP değerinde tek bir kamera bulundurması ve arka kısımda 13 MP değerinde bir ana kameranın bulunduğu 3’lü arka kameranın kullanılacağı akıllı telefonun tanıtım bu ay içerisinde yapılacak.

Ortaya çıkan son bilgilere göre tanıtım 23 Ağustos tarihinde yapılacak. Tanıtımın sonrasında netlik kazanması bekleniyor ancak fiyat kısmında beklenti 299 dolar rakamı.

299 dolar gibi iddialı bir rakamla satışa çıkacak olması, yeni akıllı telefonların bir hayli tercih edilmesini sağlayabilir. Yeni modelin tanıtımından hemen sonra bu konuda merak edilen tüm detayları paylaşacağız. Şimdilik detaylar bunlar ile sınırlı.

Özellikle kamera performansının nasıl olacağı konusunda detayları merakla bekliyoruz. Öyle ki bu model Moto serileri içerisinde çoklu kamera kullanımının öne çıkacağı ilk model olacak.