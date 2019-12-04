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Motorola One Hyper Fiyatı ve Özellikleri

Motorola'nın yeni amiral gemisi telefonuna dair bilmeniz gerekenleri sizin için derledik.

Ayşen Sıla

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Motorola One Hyper Fiyatı ve Özellikleri

Motorola One Hyper satışa sunulmaya hazır. Bir açılır selfie kamerası olan ilk Motorola telefonu olan cihaz, “Hyper“ adını aslında 45W “Hyper Charging” özelliğinden almış.

Motorola One Hyper’ın pop-up selfie kamera tasarımını benimsemesi, görüntüleme deneyiminizi bozacak hiçbir çentik veya deliği olmadığı anlamına geliyor. Çerçeveler, diğer Motorola telefonları ile karşılaştırıldığında, gerçekten ince.

Parlak sırtı camdan değil plastikten yapılmış. Motorola, telefonun su geçirmez bir tasarıma sahip olduğunu söylüyor. Sızıntılar, telefonu çeşitli renklerde göstermiş olsa da, yalnızca Deep Sea Blue çeşidi mevcut.

Motorola One Hyper Fiyatı ve Özellikleri

Telefon 2340 x 1080 çözünürlük ve %90 ekran / vücut oranına sahip 6.5 inçlik bir toplam görüş ekranına sahip. Cihazda, bir Snapdragon 675 işlemci ve 4GB RAM ile 128GB depolama alanı mevcut. Bir MicroSD kart yuvası ile depolama genişletme desteği de var.

Motorola One Hyper, 64MP birincil kameralı ilk Motorola telefonu. İki kameralı kurulum için 8MP ultra geniş açılı sensör ile eşleştirilmiş. İkinci kameranın 118 derece görüş açısı var ve standart bir kameradan ziyade çevrenizi 4 kat daha geniş bir açıyla görmenize yardımcı oluyor.

Motorola One Hyper Teknik Özellikleri Sızdırıldı

Açılan kamera, 32MP sensöre sahip ve 8MP fotoğrafları da çekebiliyor. Kamera, akıllı kompozisyon, otomatik gülümseme yakalama, AI portre aydınlatması ve çekim optimizasyonu gibi AI özelliklerini de barındırıyor. 32MP selfie ve 64MP arka kamera için mevcut bir gece modu da bulunmakta.

Motorola ayrıca, kamerayı Elektronik Görüntü Sabitleme ile odaklamanıza izin veren bir lazer otofokus sistemi de ekledi. Telefonun bir portre modu, manuel modu, spot rengi, ağır çekim modu, sinemagrafı, yüksek çözünürlüklü zoom ve RAW desteği de mevcut

Motorola One Hyper Teknik Özellikleri Sızdırıldı

Motorola One Hyper, Hyper Charging adlı yeni bir hızlı şarj teknolojisini destekleyen 4000mAh bir bataryaya sahip. Fakat 15W TurboCharger ile satışa sunulacak. Motorola, 45W şarj cihazını ayrıca satın almanız gerektiğini söylüyor. Ancak, bir USB PD 3.0 şarj cihazınız varsa, Motorola’ya yeterli gelebilir. Üretici, telefonun 38 saate kadar pil ömrü sağlaması gerektiğini de ekliyor.

Telefonun NFC, Bluetooth 5.0 ve çevresinde bir bildirim LED halkası bulunan arkaya monte parmak izi tarayıcısı mevcut. Aynı zamanda bir ses jakı, Dolby Audio ve bir USB Type-C girişi de var. Telefonun iki çeşidi mevcut – MicroSD kart yuvasına sahip bir Tek SIM versiyonu ve hibrit SIM tepsili bir İkili SIM versiyonu. Telefon bir nano SIM kullanıyor.

Motorola, Android 10‘la birlikte piyasaya sürülecek ve Hızlı Çekim, Hızlı El Feneri, Üç Parmak Ekran Görüntüsü ve Sessizlikle Seçim gibi Moto Eylemlerini de içeriyor. Motorola One Hyper telefonunun fiyatı 399 dolar (yaklaşık 2.295 Türk Lirası) olarak belirlendi.

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