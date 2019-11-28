Motorola One Hyper Geliyor – Tanıtım Tarihi Açıklandı!

Motorola, Motorola One Hyper akıllı telefonunu tanıtmak için 3 Aralık’ta Brezilya’da bir etkinlik düzenleyeceğini açıkladı. Kısa bir süre önce telefonun çentiksiz bir ekrana, açılır selfie kamerasına sahip olacağını gösteren canlı görüntüleri sızdırıldı. Ayrıca arka panelinde çift kamera kurulumun olacağı da canlı görüntülerle ortaya çıkmıştı.

Bunlara ek olarak ortaya çıkan telefonun teknik çizimleri, tasarımı ve temel özelliklerini görmemize olanak sağladı. Teknik çizimlerine göre Motorola One Hyper, 2340×1080 piksel çözünürlükte 6,39 inç FULL HD+ IPS ekran ile donatılmıştı. Qualcomm Snapdragon 675 yonga seti ile destekleniyor.

128 GB dahili depolama alanına sahip olan telefonun 4GB RAM‘i var. 3600mAh batarya ve LED arka aydınlatmalı arkaya monte parmak izi tarayıcısının bulunduğu söyleniyor. Kamera bölümünde teknik çizimler çift arka kamera kurulumunun varlığını onaylıyor. Selfie kamerasının açılır modülü ise canlı görüntüler de ortaya çıkıştı.

Arka tarafta 64MP (f/1.8 açıklıklı birincil sensör) + 8MP (f/2.2 açıklıklı derinlik sensörü) bulurken, ve f/2.0 açıklıklı bir 32MP açılır ön kamera olduğu iddia ediliyor. Ayrıca One Hyper’ın Android 10 ile kutudan çıkacağı söylenirken, Android One cihazı olup olmadığı henüz net değil.